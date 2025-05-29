В Самаре автобусы №№ 6,8, 21,38 временно изменили маршрут

В четверг, 29 мая, перекрыто движение пожарными по ул. Воронежской от ул. Вольской в направление ул. Победы.

Объезд автобусов маршрутов № 6,8, 21,38 по ул. Вольской — ул. Ново-Вокзальная — ул. Победы и далее по маршруту в направлении пр. Кирова, сообщает городской дептранс.