В Подъем-Михайловке ограничили движение большегрузов на период ремонта дороги

В с. Подъем-Михайловка Волжского района по нацпроекту "Инфраструктура для жизни", инициированного президентом России Владимиром Путиным, начался капитальный ремонт региональной дороги Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка. Участок протяженностью 4 км проходит по одной из основных дорог села — улице Сухова.
Капитально отремонтировать дорогу в Подъем-Михайловке, в которой проживает порядка 1,5 тысяч жителей, поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. Помимо нового дорожного полотна в этом году на улице Сухова построят тротуары, установят опоры улично-дорожного освещения, искусственные дорожные неровности, светофоры и новые дорожные знаки. Эти меры позволят значительно повысить комфорт и безопасность дорожного движения, предотвратят ДТП, в том числе с участием пешеходов.
С 26 мая дорожники приступили к замене четырех водопропускных труб, расположенных под автомобильной дорогой. Из-за стесненных условий работы ведутся открытым способом, поэтому по улице Сухова на 1 месяц ввели временные ограничения для движения всех транспортных средств.
Весь транспортный поток был направлен в объезд по центральной улице Подъем-Михайловки — Советской. Однако в связи с многочисленными обращениями жителей в министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области принято решение ввести дополнительную меру — ограничить на период переустройства труб движение большегрузных автомобилей.
"На улице Советской находятся все социальные объекты Подъем-Михайловки, в том числе школа, детский сад, парк, дом культуры, детская площадка. При этом на этой дороге нет тротуаров. Мы очень переживаем за безопасность в первую очередь наших детей, которые ходят по обочинам и ездят по дороге на велосипедах. После закрытия Сухова большое количество фур идет транзитом по Советской. Мы также не хотим, чтобы нам разбили нашу дорогу", — говорит житель села, депутат Собрания представителей Волжского района Наталья Кузнецова.
Ограничение движения для большегрузного транспорта в Подъем-Михайловке будет действовать до завершения работ по замене водопропускных труб. Эта временная мера позволит сохранить муниципальную дорогу, обеспечить спокойствие жителей и качественно отремонтировать региональную трассу. Срок завершения работ по ремонту дороги в Подъем-Михайловке — 1 сентября 2025 года.
Национальный проект "Инфраструктура для жизни" призван обеспечить регионы страны новой качественной жилищной, транспортной, социальной и коммунальной инфраструктурой. Взаимодействие с представителями общественности, жителями населенных пунктов — одна из главных составляющих нацпроекта. Открытый диалог позволяет создать комфортные условия для жителей во время проведения работ на дорожных объектах, учесть их пожелания.
Отметим, что в этом году трасса Подъем-Михайловка — Богдановка — Алексеевка будет отремонтирована по нацпроекту на протяжении 35 км. Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни" предусмотрен ремонт более 230 км дорог.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...