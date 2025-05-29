Более 500 млн руб. получит на развитие Инжиниринговый центр Самарского университета им. Королева

Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева вошел в число победителей конкурса на обновление материально-технической базы организаций, выполняющих научные исследования и разработки. Результаты озвучил Минобрнауки РФ.

Конкурс проводился по двум направлениям: "Центр коллективного пользования научным и (или) технологическим оборудованием" и "Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР". В число 13-ти победителей в стране по направлению "Инжиниринговый центр по приоритетным направлениям НТР" вошел Самарский университет. Он получит из федерального бюджета на условиях софинансирования 250 млн руб., в том числе в 2025 г. — 150 млн руб., в 2026 г. — 100 млн рублей.

"На условиях софинансирования такой же объем средств в развитие центра вложат компании-партнеры, среди которых крупные региональные и федеральные предприятия", — отметил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Индустриальными партнерами, которые предоставят еще 254,5 млн руб., выступят ПАО "ОДК-Кузнецов", АО "ИЦ "Кронштадт", АО "УЗГА", АО "Металлист-Самара", АО "Самарские авиадвигатели", ООО "Уфимский турбинный завод", АО "РЖД", АО "ОДК", АО "Лазерные системы", Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс", ООО "КАДФло", ООО "Транспорт Будущего".

Средства федерального гранта, в первую очередь, будут направлены на развитие инфраструктуры в сфере разработки решений для беспилотной авиации, энергетики и газотурбинного двигателестроения. В частности, в университете планируют дооснастить производственные мощности оборудованием селективного лазерного сплавления, средствами контроля качества производства, а также стендовой испытательной инфраструктурой и нарастить расчетные мощности.

Глава региона подчеркнул, что это позволит вузу укрепить позиции в сфере БАС не только в Самарской области, но и в стране. Также будут увеличены производственные мощности и инфраструктура по другим важнейшим направлениям работы инжинирингового центра.

Развитие научного потенциала и активное внедрение инноваций являются важными направлениями работы правительства региона.

"Развитие инжинирингового центра Самарского университета — это важный шаг на пути к технологическому лидерству Самарской области и всей страны. Уверен, что благодаря этому проекту университет сможет готовить высококвалифицированных специалистов, которые будут двигать вперед отечественную науку и промышленность, разрабатывая и применяя уникальные технологии", — отметил вице-губернатор Самарской области Антон Емельяненко.

Деятельность Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева направлена на реализацию приоритетных направлений научно-технологического развития "Высокоэффективная и ресурсосберегающая энергетика" и "Интеллектуальные транспортные и телекоммуникационные системы, включая автономные транспортные средства" для обеспечения технологического лидерства Самарской области в сфере беспилотных авиационных систем, энергетики и транспортных систем.

"Большую часть средств гранта мы планируем направить на развитие производственной части Инжинирингового центра, в частности, на аддитивные технологии: закупим уникальную 3D-установку, которая позволяет печатать изделия больших размеров для двигателей и энергетических установок, — отметил директор Инжинирингового центра Самарского университета им. Королева Иван Зубрилин. — Также планируем направить финансирование на развитие испытательной инфраструктурной базы. Мы хотим повысить мощность наших испытательных стендов по двигателям".

Планы вуза также связаны с повышением расчетных мощностей инженерной школы Инжинирингового центра — они требуют постоянного обновления.