Для семей из Самарской области открылась регистрация на конкурс "Это у нас семейное"

Во вторник, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" объявили о старте второго сезона конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе. В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тыс. россиян, из них — более 15 тыс. жителей Самарской области. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.

О запуске второго сезона конкурса "Это у нас семейное" стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей", председателем которого является президент России Владимир Путин.

"Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс "Это у нас семейное" — получился, очевидно получился: 600 тыс. людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился", — отметил президент России, председатель Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" Владимир Путин. — Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода — это что такое? <…> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <…> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд", — сообщил глава государства.

Генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин уточнил, что подготовка ко второму сезону конкурса завершена в соответствии с ранее данным поручением президента. Он обратился к главе государства с просьбой разрешить запуск нового сезона.

"Конечно", — ответил президент России.

Глава президентской платформы Андрей Бетин также отметил, каким значимым стал проект для всех россиян: "Проект показал, насколько россияне ценят возможность укреплять семейные узы и создавать собственные традиции. Это позволило многим семьям с гордостью взглянуть на свою историю, укрепить связь поколений. Уверен, нас ждет встреча с уникальными, вдохновляющими семьями, которые являются настоящей гордостью нашего отечества. Новый сезон будет посвящен укреплению культурного кода России, тем незыблемым духовно-нравственным ценностям, которые делают нас единым народом. Современная Россия — это страна, где традиции предков живут в сердцах молодежи, где историческая память — наш компас, а уважение, единство и поддержка — основа нашего общества. Приглашаю каждую российскую семью принять участие в этом замечательном конкурсе, который, я уверен, подарит вам не только незабываемые моменты, но и поможет осознать свою роль в укреплении будущего нашей страны".

Заместитель председателя Правительства РФ, член Наблюдательного совета президентской платформы "Россия — страна возможностей" Татьяна Голикова отметила, что в этом году конкурс "Это у нас семейное" вошел в национальный проект "Семья".

"Я хочу сказать, что это уникальный конкурс, уникальное единение, невероятно эмоциональное, дающее радость жизни не только тем, кто в нем участвует, но и всем, кто сопричастен к этому конкурсу. Потому что та эмоция, которую дарят участники, то, как они делятся своими успехами, просто одухотворяет и вселяет какую-то уверенность в будущее, потому что это семья. На самом деле, этим все сказано. И то, что, Владимир Владимирович, вы приняли решение, что этот конкурс становится ежегодным, спасибо вам большое, потому что это и утверждение ценностей нашей семьи в стране, это наше с вами будущее. Сегодня "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья", который вы объявили с 1 января 2025 года. И мы будем с удовольствием встречаться с семьями, с удовольствием с ними работать", — отметила вице-премьер.

Предложение о проведении конкурса прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Обращаясь к президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. Владимир Путин инициативу поддержал.

В прошлом сезоне в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" приняли участие более 15 тыс. жителей Самарской области, то есть более 2,7 тыс. семей, из которых семь вышли в финал, а семья Бербасовых, Бочковых удостоилась звания победителей.

"Оставайтесь собой, растворитесь в любви к семье и нашему великому народу", — пожелал семьям Игорь Бочков.

Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от пяти до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.

Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше — 60 сертификатов на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.

Конкурс "Это у нас семейное" — самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В 2025 г. стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды стали победителями и получили сертификаты по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов получили возможность отправиться в семейные поездки по стране.