Для семей из Самарской области открылась регистрация на конкурс "Это у нас семейное"

Во вторник, 27 мая, на заседании Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" объявили о старте второго сезона конкурса "Это у нас семейное" — самого народного проекта президентской платформы "Россия — страна возможностей".
Президент России Владимир Путин поддержал запуск и отметил успехи проекта. Второй сезон будет посвящен теме культурного кода России и позволит представителям разных поколений российских семей найти интересные совместные увлечения, возродить лучшие семейные традиции, исследовать историю своей семьи и стать ближе. В первом сезоне проекта приняли участие почти 600 тыс. россиян, из них — более 15 тыс. жителей Самарской области. Регистрация семейных команд на сайте этосемейное.рф продлится до 27 июля.
О запуске второго сезона конкурса "Это у нас семейное" стало известно во время заседания Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей", председателем которого является президент России Владимир Путин.
"Конкурсный принцип доказал свою эффективность и был применен в других проектах платформы, которые теперь создают новые возможности не только для управленцев, а для всего российского общества. Вот, например, конкурс "Это у нас семейное" — получился, очевидно получился: 600 тыс. людей, по-моему, там. Это о чем-то говорит, правда? Получился", — отметил президент России, председатель Наблюдательного совета платформы "Россия — страна возможностей" Владимир Путин. — Вся социальная политика государства должна строиться вокруг семьи и вокруг ее интересов. Но когда проходит мероприятие подобного рода — это что такое? <…> Это то, что делает семью, и большую семью, модной. Все это вместе укладывается в те усилия государства, которые предпринимаются на протяжении всего последующего времени. И мы планируем эту политику продолжать. <…> Конкурсы подобного рода оживляют все, что мы делаем, придают всей этой политике в известной степени эмоциональный положительный заряд", — сообщил глава государства.
Генеральный директор президентской платформы "Россия — страна возможностей", ректор Мастерской управления "Сенеж" Андрей Бетин уточнил, что подготовка ко второму сезону конкурса завершена в соответствии с ранее данным поручением президента. Он обратился к главе государства с просьбой разрешить запуск нового сезона.
"Конечно", — ответил президент России.
Глава президентской платформы Андрей Бетин также отметил, каким значимым стал проект для всех россиян: "Проект показал, насколько россияне ценят возможность укреплять семейные узы и создавать собственные традиции. Это позволило многим семьям с гордостью взглянуть на свою историю, укрепить связь поколений. Уверен, нас ждет встреча с уникальными, вдохновляющими семьями, которые являются настоящей гордостью нашего отечества. Новый сезон будет посвящен укреплению культурного кода России, тем незыблемым духовно-нравственным ценностям, которые делают нас единым народом. Современная Россия — это страна, где традиции предков живут в сердцах молодежи, где историческая память — наш компас, а уважение, единство и поддержка — основа нашего общества. Приглашаю каждую российскую семью принять участие в этом замечательном конкурсе, который, я уверен, подарит вам не только незабываемые моменты, но и поможет осознать свою роль в укреплении будущего нашей страны".
Заместитель председателя Правительства РФ, член Наблюдательного совета президентской платформы "Россия — страна возможностей" Татьяна Голикова отметила, что в этом году конкурс "Это у нас семейное" вошел в национальный проект "Семья".
"Я хочу сказать, что это уникальный конкурс, уникальное единение, невероятно эмоциональное, дающее радость жизни не только тем, кто в нем участвует, но и всем, кто сопричастен к этому конкурсу. Потому что та эмоция, которую дарят участники, то, как они делятся своими успехами, просто одухотворяет и вселяет какую-то уверенность в будущее, потому что это семья. На самом деле, этим все сказано. И то, что, Владимир Владимирович, вы приняли решение, что этот конкурс становится ежегодным, спасибо вам большое, потому что это и утверждение ценностей нашей семьи в стране, это наше с вами будущее. Сегодня "Это у нас семейное" — часть национального проекта "Семья", который вы объявили с 1 января 2025 года. И мы будем с удовольствием встречаться с семьями, с удовольствием с ними работать", — отметила вице-премьер.
Предложение о проведении конкурса прозвучало от семьи Скатковых из Самарской области на заседании Наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей". Обращаясь к президенту, Оксана Скаткова предложила сделать семейный конкурс, в котором дети могли бы участвовать вместе с родителями в составе одной дружной команды. Владимир Путин инициативу поддержал.
В прошлом сезоне в конкурсе "Это у нас семейное" президентской платформы "Россия — страна возможностей" приняли участие более 15 тыс. жителей Самарской области, то есть более 2,7 тыс. семей, из которых семь вышли в финал, а семья Бербасовых, Бочковых удостоилась звания победителей.
"Оставайтесь собой, растворитесь в любви к семье и нашему великому народу", — пожелал семьям Игорь Бочков.
Регистрация семейных команд на участие в конкурсе "Это у нас семейное" открылась на сайте этосемейное.рф. Участвовать могут семейные команды, состоящие из четырех и более человек, которые являются по отношению друг к другу представителями трех и более поколений (дети, родители или законные представители, бабушки-дедушки и другие родственники). В составе семейной команды обязательно должен быть участник от пяти до 17 лет включительно на момент окончания этапа регистрации.
Конкурс состоит из следующих этапов: регистрация семейных команд, которая продлится до 27 июля, дистанционный этап, окружные полуфиналы и финал. За это время семьи пройдут конкурсные состязания, выполнят совместные задания и поборются за главные призы проекта. В этом сезоне их будет вдвое больше — 60 сертификатов на 5 млн руб. на улучшение жилищных условий. Финалисты отправятся в семейные путешествия по России.
Конкурс "Это у нас семейное" — самый массовый проект президентской платформы "Россия — страна возможностей". В 2025 г. стал частью национального проекта "Семья". В первом сезоне приняли участие 587 250 человек из 102 735 семейных команд из всех 89 регионов вместе со своими родственниками, проживающими в 81 стране. 32 команды стали победителями и получили сертификаты по 5 млн руб. на улучшение жилищных условий, 300 семей-финалистов получили возможность отправиться в семейные поездки по стране.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...