Более 15000 школьников Самарской области познакомились с востребованными в регионе профессиями

Этой весной в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" в Самарской области ученики школ получили возможность участвовать в информационных мероприятиях центров занятости населения региона, которые реализуются в сотрудничестве с Региональным центром трудовых ресурсов.
Более 15000 школьников уже посетили мероприятия и узнали о перспективах регионального рынка труда, требованиях к различным вакансиям и способах достижения профессиональных целей. Специалисты центров занятости помогают молодым людям познакомиться с актуальными профессиями региона и определиться с направлением будущей карьеры.
Директор Регионального центра трудовых ресурсов Евгения Галкина отметила: "Проект "Билет в будущее" играет важную роль в развитии системы профориентации и подготовки молодежи, дает новые возможности для развития потенциала наших ребят. Подобные встречи позволяют учащимся не просто определиться с будущей профессией, но и сориентироваться в возможностях трудоустройства".
С 2025 г. Единая модель профориентации "Билет в будущее" включена в состав национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Записаться на мероприятия ребята могут на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" (bvbinfo.ru).
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения