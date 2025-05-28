Более 15000 школьников Самарской области познакомились с востребованными в регионе профессиями

Этой весной в рамках реализации Единой модели профориентации "Билет в будущее" в Самарской области ученики школ получили возможность участвовать в информационных мероприятиях центров занятости населения региона, которые реализуются в сотрудничестве с Региональным центром трудовых ресурсов.

Более 15000 школьников уже посетили мероприятия и узнали о перспективах регионального рынка труда, требованиях к различным вакансиям и способах достижения профессиональных целей. Специалисты центров занятости помогают молодым людям познакомиться с актуальными профессиями региона и определиться с направлением будущей карьеры.

Директор Регионального центра трудовых ресурсов Евгения Галкина отметила: "Проект "Билет в будущее" играет важную роль в развитии системы профориентации и подготовки молодежи, дает новые возможности для развития потенциала наших ребят. Подобные встречи позволяют учащимся не просто определиться с будущей профессией, но и сориентироваться в возможностях трудоустройства".

С 2025 г. Единая модель профориентации "Билет в будущее" включена в состав национального проекта "Молодежь и дети", который реализуется по поручению президента Владимира Путина. Записаться на мероприятия ребята могут на едином цифровом портале профессиональной ориентации обучающихся "Билет в будущее" (bvbinfo.ru).