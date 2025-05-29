Представления театров, квест, игровые площадки ждут гостей фестиваля "Мир начинается с детства" 1 июня в Самаре

День защиты детей — это особенный праздник, наполненный теплом и светом. В этот день весь мир объединяется, чтобы напомнить о самом ценном — о подрастающем поколении, о тех, кто дарит радость, искреннюю улыбку и безграничную веру в будущее. Этот праздник символизирует заботу, любовь и уважение к каждому ребенку, ведь именно они — наше будущее, наше вдохновение и надежда на светлое завтра.
День защиты детей напоминает нам о необходимости создавать для них безопасную, любящую и вдохновляющую среду, где каждый сможет раскрыть свои таланты и мечты. Это день, когда звучит голос каждого ребенка, его мечты и надежды, ведь именно они делают наш мир ярче и добрее.
1 июня в Самаре состоится областной детский фестиваль "Мир начинается с детства!".
Мероприятие, организованное Министерством социально-демографической и семейной политики, пройдет в Самаре на территории Струковского сада с 11:00 до 18:00 в рамках празднования Международного дня защиты детей.
Гостей фестиваля ждет обширная развивающая, культурная и выставочная программа. В течение всего дня для ребят будет организована работа множества интерактивных площадок, пройдут различные мастер-классы, игротеки, будут работать творческие мастерские и спортивные площадки. На эстраде в течение всего дня будут выступать творческие коллективы с самыми яркими и веселыми номерами. Для самых спортивных и активных будет работать площадка ГТО, где можно будет сдать нормативы комплекса ГТО по отдельным видам испытаний.
В 11.00 начнется представление уличных театров: на большой театральной площадке выступят артисты театров из Самарской области и приглашённые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, которые представят свои лучшие постановки. Так, Самарский театр юного зрителя предложит хорошо знакомые с детства "Сказки Пушкина", а коллектив из северной столицы — свое прочтение классической истории "Что за репка в теремке".
Также с 11.00 на малой театральной площадке пройдут весёлые интерактивные представления с ростовыми куклами, кукольные спектакли и сказочное шоу мыльных пузырей.
С 11.00 до 16.00 у всех желающих будет возможность пройти уникальный интерактивный квест "Мир начинается с детства". Чтобы успешно преодолеть испытания, участникам предстоит посетить 15 "точек-станций". Часть станций расположена за пределами сада, в знаковых культурных объектах Самары, расположенных в шаговой доступности, таких как Музей модерна и Детская картинная галерея. Отметим, что среди участников квеста не будет проигравших, а будут участники, прошедшие различное количество станций квеста. И все получат свои заслуженные сувениры и призы!
На площадке "Движения первых" пройдет концерт детских творческих коллективов, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, будет работать фотобудка с моментальной печатью.
На площадке Главного управления МВД по Самарской области гости смогут ознакомиться с выставкой патрульных автомобилей и мотоциклов ДПС, будет работать площадка безопасности дорожного движения, где дети с помощью очков виртуальной реальности совершат прогулку по улицам города, а также примут участие в мастер-классах по изготовлению световозвращающих элементов и по вождению на электросамокатах. Кроме того, ребята смогут увидеть показательные выступления кинологов со своими четвероногими помощниками.
Не останутся без внимания и взрослые. В Струковском саду будет работать консультационный центр для родителей и детей. Специалисты расскажут всем желающим о действующих в нашем регионе мерах поддержки семей с детьми, о реабилитационных услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Стоит отметить, что в Самарской области социальной сфере, поддержке семей с детьми уделяется особое внимание. Так, в нашем регионе одно из наиболее широких определений многодетности.
По решению главы региона статус многодетной распространяется на семьи, где старшие дети, не достигшие 23 лет, служат в зоне СВО, — оно коснулось 534 семей. Важно, что в Самарской области меры поддержки многодетным семьям предоставляются без критерия нуждаемости — только по статусу.
14 мер поддержки были внедрены в регионе в прошлом году по Указу Президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей". В их числе выплаты для приобретения школьной и спортивной формы, бесплатный проезд для школьников по социальным картам, бесплатное питание для школьников и студентов из многодетных семей, льготное лекарственное обеспечение, 50% платы за содержание жилого помещения. В качестве дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей введены: компенсация в размере 75% за обращение с ТКО, выплата взамен земельных участков, выплата на приобретение автомобиля семьям с 7 и более детьми.
"Забота о детях — это забота о будущем России. Помочь им поверить в свои силы, дать возможность реализовать свои таланты и способности — важнейшая задача, от решения которой зависит, в какой стране мы будем жить завтра. Региональное Правительство уделяет большое внимание защите жизни, здоровья и прав наших юных граждан. Для этого у нас строятся и ремонтируются детские сады, школы, детские школы искусств, создается современная материально-техническая база для укрепления здоровья детей и занятий спортом", — отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Напомним, в Самарской области Указом губернатора 2025 год объявлен Годом многодетной семьи, и последующее десятилетие посвящено многодетным семьям. В регионе более 42 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 140 тысяч детей.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...