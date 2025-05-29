Представления театров, квест, игровые площадки ждут гостей фестиваля "Мир начинается с детства" 1 июня в Самаре

День защиты детей — это особенный праздник, наполненный теплом и светом. В этот день весь мир объединяется, чтобы напомнить о самом ценном — о подрастающем поколении, о тех, кто дарит радость, искреннюю улыбку и безграничную веру в будущее. Этот праздник символизирует заботу, любовь и уважение к каждому ребенку, ведь именно они — наше будущее, наше вдохновение и надежда на светлое завтра.

День защиты детей напоминает нам о необходимости создавать для них безопасную, любящую и вдохновляющую среду, где каждый сможет раскрыть свои таланты и мечты. Это день, когда звучит голос каждого ребенка, его мечты и надежды, ведь именно они делают наш мир ярче и добрее.

1 июня в Самаре состоится областной детский фестиваль "Мир начинается с детства!".

Мероприятие, организованное Министерством социально-демографической и семейной политики, пройдет в Самаре на территории Струковского сада с 11:00 до 18:00 в рамках празднования Международного дня защиты детей.

Гостей фестиваля ждет обширная развивающая, культурная и выставочная программа. В течение всего дня для ребят будет организована работа множества интерактивных площадок, пройдут различные мастер-классы, игротеки, будут работать творческие мастерские и спортивные площадки. На эстраде в течение всего дня будут выступать творческие коллективы с самыми яркими и веселыми номерами. Для самых спортивных и активных будет работать площадка ГТО, где можно будет сдать нормативы комплекса ГТО по отдельным видам испытаний.

В 11.00 начнется представление уличных театров: на большой театральной площадке выступят артисты театров из Самарской области и приглашённые коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга и Воронежа, которые представят свои лучшие постановки. Так, Самарский театр юного зрителя предложит хорошо знакомые с детства "Сказки Пушкина", а коллектив из северной столицы — свое прочтение классической истории "Что за репка в теремке".

Также с 11.00 на малой театральной площадке пройдут весёлые интерактивные представления с ростовыми куклами, кукольные спектакли и сказочное шоу мыльных пузырей.

С 11.00 до 16.00 у всех желающих будет возможность пройти уникальный интерактивный квест "Мир начинается с детства". Чтобы успешно преодолеть испытания, участникам предстоит посетить 15 "точек-станций". Часть станций расположена за пределами сада, в знаковых культурных объектах Самары, расположенных в шаговой доступности, таких как Музей модерна и Детская картинная галерея. Отметим, что среди участников квеста не будет проигравших, а будут участники, прошедшие различное количество станций квеста. И все получат свои заслуженные сувениры и призы!

На площадке "Движения первых" пройдет концерт детских творческих коллективов, творческие мастер-классы, шоу мыльных пузырей, будет работать фотобудка с моментальной печатью.

На площадке Главного управления МВД по Самарской области гости смогут ознакомиться с выставкой патрульных автомобилей и мотоциклов ДПС, будет работать площадка безопасности дорожного движения, где дети с помощью очков виртуальной реальности совершат прогулку по улицам города, а также примут участие в мастер-классах по изготовлению световозвращающих элементов и по вождению на электросамокатах. Кроме того, ребята смогут увидеть показательные выступления кинологов со своими четвероногими помощниками.

Не останутся без внимания и взрослые. В Струковском саду будет работать консультационный центр для родителей и детей. Специалисты расскажут всем желающим о действующих в нашем регионе мерах поддержки семей с детьми, о реабилитационных услугах для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Стоит отметить, что в Самарской области социальной сфере, поддержке семей с детьми уделяется особое внимание. Так, в нашем регионе одно из наиболее широких определений многодетности.

По решению главы региона статус многодетной распространяется на семьи, где старшие дети, не достигшие 23 лет, служат в зоне СВО, — оно коснулось 534 семей. Важно, что в Самарской области меры поддержки многодетным семьям предоставляются без критерия нуждаемости — только по статусу.

14 мер поддержки были внедрены в регионе в прошлом году по Указу Президента России Владимира Путина "О мерах социальной поддержки многодетных семей". В их числе выплаты для приобретения школьной и спортивной формы, бесплатный проезд для школьников по социальным картам, бесплатное питание для школьников и студентов из многодетных семей, льготное лекарственное обеспечение, 50% платы за содержание жилого помещения. В качестве дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей введены: компенсация в размере 75% за обращение с ТКО, выплата взамен земельных участков, выплата на приобретение автомобиля семьям с 7 и более детьми.

"Забота о детях — это забота о будущем России. Помочь им поверить в свои силы, дать возможность реализовать свои таланты и способности — важнейшая задача, от решения которой зависит, в какой стране мы будем жить завтра. Региональное Правительство уделяет большое внимание защите жизни, здоровья и прав наших юных граждан. Для этого у нас строятся и ремонтируются детские сады, школы, детские школы искусств, создается современная материально-техническая база для укрепления здоровья детей и занятий спортом", — отмечает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Напомним, в Самарской области Указом губернатора 2025 год объявлен Годом многодетной семьи, и последующее десятилетие посвящено многодетным семьям. В регионе более 42 тысяч многодетных семей, в которых воспитываются около 140 тысяч детей.