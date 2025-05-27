Названы сроки запуска речных маршрутов из Самары в Казань и Нижний Новгород

Самара начнет принимать речные маршруты из Казани и Нижнего Новгорода в июле 2025 года. Об этом во вторник, 27 мая, на оперативном совещании правительства заявил глава регионального минтранса Сергей Карпов.

"Здесь мы выступаем как принимающая сторона. Мы посмотрим пассажиропоток, стоимость данной транспортной работы и уже будем включаться в эту работу с 26-го года", — сказал министр, отвечая на вопрос губернатора Вячеслава Федорищева о запуске новых речных маршрутов.

Глава региона поручил минтрансу совместно с министерством туризма проработать вопрос развития перевозок внутри региона в части увеличения маршрутов. Пока конкретных предложений от ведомства не поступило.

Что касается маршрута Казань — Ульяновск — Самара, то его оператором может выступить АО "Флот Республики Татарстан", которое готово организовать перевозку пассажиров на судне на подводных крыльях проекта "Метеор". В 2024 г. представители предприятия осуществили пробную поездку до речного вокзала Самары.