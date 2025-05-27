Названы сроки запуска речных маршрутов из Самары в Казань и Нижний Новгород

Самара начнет принимать речные маршруты из Казани и Нижнего Новгорода в июле 2025 года. Об этом во вторник, 27 мая, на оперативном совещании правительства заявил глава регионального минтранса Сергей Карпов.
"Здесь мы выступаем как принимающая сторона. Мы посмотрим пассажиропоток, стоимость данной транспортной работы и уже будем включаться в эту работу с 26-го года", — сказал министр, отвечая на вопрос губернатора Вячеслава Федорищева о запуске новых речных маршрутов.
Глава региона поручил минтрансу совместно с министерством туризма проработать вопрос развития перевозок внутри региона в части увеличения маршрутов. Пока конкретных предложений от ведомства не поступило.
Что касается маршрута Казань — Ульяновск — Самара, то его оператором может выступить АО "Флот Республики Татарстан", которое готово организовать перевозку пассажиров на судне на подводных крыльях проекта "Метеор". В 2024 г. представители предприятия осуществили пробную поездку до речного вокзала Самары.
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Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...