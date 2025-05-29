16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Подъем-Михайловке ограничили движение большегрузов на период ремонта дороги Самарские чекисты организовали конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!" В связи с ремонтом моста через реку Черная изменились трассы дачных маршрутов Более 143 тысяч саженцев высажено в рамках акции "Сад памяти" в Самарской области В шорт-лист конкурса об интересных местах России попали 20 самарских видеороликов

Общество

Самарские чекисты организовали конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!"

САМАРА. 29 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 50
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

УФСБ России по Самарской области принято участие в единой программе гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие", проводимого Федеральным агентством по делам молодежи.

С 2023 г. при координирующей роли Росмолодежи партнерами Программы стали более 100 организаций, реализующих конкурсы и проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи и укрепление гражданской идентичности, саморазвитие, поддержку и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В рамках данного проекта, а также в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Управлением организован конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!" среди учащихся подшефных учебных заведений. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Все рисунки участников рассмотрены и оценены согласно установленным критериям. Работа победителя направлена в Москву для дальнейшего участия в конкурсе, по итогам которого автор лучшего рисунка получит возможность отправиться в путешествие по туристическим маршрутам в различных регионах страны.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Фото на сайте

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1