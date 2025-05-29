Самарские чекисты организовали конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!"

УФСБ России по Самарской области принято участие в единой программе гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие", проводимого Федеральным агентством по делам молодежи.

С 2023 г. при координирующей роли Росмолодежи партнерами Программы стали более 100 организаций, реализующих конкурсы и проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи и укрепление гражданской идентичности, саморазвитие, поддержку и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

В рамках данного проекта, а также в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Управлением организован конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!" среди учащихся подшефных учебных заведений. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 11 лет.

Все рисунки участников рассмотрены и оценены согласно установленным критериям. Работа победителя направлена в Москву для дальнейшего участия в конкурсе, по итогам которого автор лучшего рисунка получит возможность отправиться в путешествие по туристическим маршрутам в различных регионах страны.