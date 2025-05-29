Самарские чекисты организовали конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!"

УФСБ России по Самарской области принято участие в единой программе гражданско-патриотического и общественно полезного молодежного туризма "Больше, чем путешествие", проводимого Федеральным агентством по делам молодежи.
С 2023 г. при координирующей роли Росмолодежи партнерами Программы стали более 100 организаций, реализующих конкурсы и проекты, направленные на патриотическое воспитание молодежи и укрепление гражданской идентичности, саморазвитие, поддержку и продвижение традиционных российских духовно-нравственных ценностей.
В рамках данного проекта, а также в преддверии 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Управлением организован конкурс детских рисунков "Горжусь Победой!" среди учащихся подшефных учебных заведений. В конкурсе приняли участие дети в возрасте от 5 до 11 лет.
Все рисунки участников рассмотрены и оценены согласно установленным критериям. Работа победителя направлена в Москву для дальнейшего участия в конкурсе, по итогам которого автор лучшего рисунка получит возможность отправиться в путешествие по туристическим маршрутам в различных регионах страны.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...