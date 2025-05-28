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Образование Общество

В Самарской области продолжается капитальный ремонт зданий образовательных организаций

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области продолжаются ремонтные работы в образовательных учреждениях. В 2025 г. планируется обновить 120 объектов, что позволит создать современные и безопасные условия для более чем 58 тыс. детей. В рамках рабочей поездки министр образования Самарской области Виктор Акопьян проверил ход ремонтных работ в Нефтегорске.

Фото: министерство образования Самарской области

Так, в детском саду "Сказка" г. Нефтегорска на 262 места за счет региональных средств осуществляется ремонт кровли, замена внутреннего водостока, оконных и дверных блоков, инженерных сетей, ведутся отделочные работы. Также за счет средств регионального бюджета в ГБОУ СОШ №3 г. Нефтегорска выполняют общестроительные работы и замена инженерных сетей, дверных и оконных блоков, а также электромонтажные работы. В ГБОУ ООШ с. Покровка также выполняются общестроительные и электромонтажные работы, ремонтируется кровля, ведется замена инженерных сетей, дверных и оконных блоков.

Особое внимание уделяется реализации федеральных инициатив. Так, в детском саду "Дельфин" на 228 мест ремонтные работы проводятся в рамках федерального проекта "Поддержка семей" (нацпроект "Семья"). Здесь выполняются общестроительные работы, ремонт кровли и оснащение здания современным оборудованием.

"Создание комфортных и безопасных условий нахождения детей в образовательных учреждениях - одна из наших главных задач. Правительство региона уделяет особое внимание системной работе по развитию сферы образования. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев не раз отмечал важность поддержки и повышения престижа наших педагогов и наставников, непрерывного улучшения образовательного и воспитательного процессов и, конечно, модернизации инфраструктуры образовательных учреждений. В 2025 г. в рамках программы капитального ремонта мы обновим 120 зданий образовательных организаций, 61 пищеблок, закупим оборудование для 90 столовых. Кроме того, в рамках "Основных направлений деятельности правительства Самарской области по реализации Программы социально-экономического развития Самарской области на 2024-2029 гг." планируем до 2027 года провести капитальный ремонт в 200 зданиях образовательных учреждений", - рассказал министр образования Самарской области Виктор Акопьян.

Реализация этих проектов позволит не только укрепить материально-техническую базу образовательных организаций, но и повысить уровень доступности качественного образования в Самарской области.

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