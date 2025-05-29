В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал, посвященный эпохе Екатерины Великой

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича 26 мая прошел ХХ Самарский инклюзивный бал, посвященный императрице Екатерины II, чье правление ознаменовало эпоху просвещения и преобразований в Российской империи. Мероприятие было организовано АНО "Лаборатория современной культуры" при поддержке министерства культуры Самарской области и благотворительного фонда "Линия добра "Линлайн".
Бал, прошедший без широкой публики, но в присутствии почетных гостей, представителей прессы и сопровождающих, стал не только танцевальным праздником, но и образовательным перформансом. Организаторы интегрировали в сценарий вечера исторические факты из жизни и деятельности Екатерины II, стремясь обогатить участников новыми знаниями об императрице, оказавшей влияние на прошлое настоящее Российской империи и будущее России.
Приветственные речи произнесли, в том числе Софья Сыромятникова, заведующая литературно-издательским отделом Самарского академического театра оперы и балета, Ирина Лапина, консультант министерства культуры Самарской области, и Татьяна Горшкова, заместитель руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. Их слова подчеркнули значимость инклюзивного бала как платформы для интеграции и самореализации людей с ограниченными возможностями в сфере культуры нашего края.
В роли проводников в эпоху Екатерины выступили организаторы, воплотившие образы императрицы, князя Потемкина, графини Дашковой и других исторических персонажей. Их рассказы о нововведениях просвещенной монаршей особы переплетались с адаптивными бальными танцами.
Специально для бала танцевальную программу обновили более, чем на треть, что стало рекордным количеством для инклюзивных мероприятий подобного формата. Участники исполняли контрдансы, полонез и котильоны. Воспитанницы Смольного института благородных девиц представили танцевально-показательный номер, а в перерыве между отделениями Екатерина II пригласила всех желающих на уличный променад. Для всех, кто остался в зале, звучала живая музыка в исполнении фортепиано и скрипки.
Кульминацией вечера стало избрание Короля и Королевы бала и общее награждение. В этом году титулы получили Павел Молоканов и Анастасия Лисина, бессменная участница самарских балов. Каждый участник получил от императрицы Почетный знак отличия и памятные подарки от благотворительного фонда, что стало доброй традицией, поддерживаемой на протяжении многих лет. Также все присутствующие получили приглашение на декабрьский инклюзивный бал в Саратове.
"Особой радостью для нас является то, что организаторы инклюзивных балов из разных регионов России дружат между собой и постоянно обмениваются опытом, — делится впечатлениями Виктор Тимаков, директор АНО "Лаборатория современной культуры". — Мы ощущаем невероятную ответственность не только перед нашими участниками, волонтерами и партнерами, но и перед другими регионами за то, какой вклад вносят инклюзивные балы в развитие культуры нашей страны. Поэтому и тема этого юбилейного бала выбрана не случайна: при ее выборе мы опирались на стратегию дальнейшего развития инклюзивного бального движения и востребованные сейчас концепции культурных событий, помогающие решать актуальные задачи нравственного, патриотического и духовного развития общества".
ХХ Самарский инклюзивный бал, посвященный эпохе Екатерины Великой, стал ярким и запоминающимся событием, объединившим людей разных возрастов и возможностей в атмосфере творчества, инклюзии и исторического просвещения. Несмотря на ограниченное количество приглашенных, организаторы предоставили возможность всем желающим насладиться трансляцией мероприятия в онлайн-формате.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...