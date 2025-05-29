В театре оперы и балета прошел ХХ инклюзивный бал, посвященный эпохе Екатерины Великой

В Самарском академическом театре оперы и балета им. Д. Д. Шостаковича 26 мая прошел ХХ Самарский инклюзивный бал, посвященный императрице Екатерины II, чье правление ознаменовало эпоху просвещения и преобразований в Российской империи. Мероприятие было организовано АНО "Лаборатория современной культуры" при поддержке министерства культуры Самарской области и благотворительного фонда "Линия добра "Линлайн".

Бал, прошедший без широкой публики, но в присутствии почетных гостей, представителей прессы и сопровождающих, стал не только танцевальным праздником, но и образовательным перформансом. Организаторы интегрировали в сценарий вечера исторические факты из жизни и деятельности Екатерины II, стремясь обогатить участников новыми знаниями об императрице, оказавшей влияние на прошлое настоящее Российской империи и будущее России.

Приветственные речи произнесли, в том числе Софья Сыромятникова, заведующая литературно-издательским отделом Самарского академического театра оперы и балета, Ирина Лапина, консультант министерства культуры Самарской области, и Татьяна Горшкова, заместитель руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки администрации Самары. Их слова подчеркнули значимость инклюзивного бала как платформы для интеграции и самореализации людей с ограниченными возможностями в сфере культуры нашего края.

В роли проводников в эпоху Екатерины выступили организаторы, воплотившие образы императрицы, князя Потемкина, графини Дашковой и других исторических персонажей. Их рассказы о нововведениях просвещенной монаршей особы переплетались с адаптивными бальными танцами.

Специально для бала танцевальную программу обновили более, чем на треть, что стало рекордным количеством для инклюзивных мероприятий подобного формата. Участники исполняли контрдансы, полонез и котильоны. Воспитанницы Смольного института благородных девиц представили танцевально-показательный номер, а в перерыве между отделениями Екатерина II пригласила всех желающих на уличный променад. Для всех, кто остался в зале, звучала живая музыка в исполнении фортепиано и скрипки.

Кульминацией вечера стало избрание Короля и Королевы бала и общее награждение. В этом году титулы получили Павел Молоканов и Анастасия Лисина, бессменная участница самарских балов. Каждый участник получил от императрицы Почетный знак отличия и памятные подарки от благотворительного фонда, что стало доброй традицией, поддерживаемой на протяжении многих лет. Также все присутствующие получили приглашение на декабрьский инклюзивный бал в Саратове.

"Особой радостью для нас является то, что организаторы инклюзивных балов из разных регионов России дружат между собой и постоянно обмениваются опытом, — делится впечатлениями Виктор Тимаков, директор АНО "Лаборатория современной культуры". — Мы ощущаем невероятную ответственность не только перед нашими участниками, волонтерами и партнерами, но и перед другими регионами за то, какой вклад вносят инклюзивные балы в развитие культуры нашей страны. Поэтому и тема этого юбилейного бала выбрана не случайна: при ее выборе мы опирались на стратегию дальнейшего развития инклюзивного бального движения и востребованные сейчас концепции культурных событий, помогающие решать актуальные задачи нравственного, патриотического и духовного развития общества".

ХХ Самарский инклюзивный бал, посвященный эпохе Екатерины Великой, стал ярким и запоминающимся событием, объединившим людей разных возрастов и возможностей в атмосфере творчества, инклюзии и исторического просвещения. Несмотря на ограниченное количество приглашенных, организаторы предоставили возможность всем желающим насладиться трансляцией мероприятия в онлайн-формате.