В связи с ремонтом моста через реку Черная изменились трассы дачных маршрутов

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В связи с ремонтом моста через реку Черная с 28 мая в Самаре изменились трассы дачных маршрутов №№ 157, 157А и 173, сообщает городской департамент транспорта.