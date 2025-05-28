16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В связи с ремонтом моста через реку Черная изменились трассы дачных маршрутов Более 143 тысяч саженцев высажено в рамках акции "Сад памяти" в Самарской области В шорт-лист конкурса об интересных местах России попали 20 самарских видеороликов Для молодежи создан сайт со всеми сервисами службы занятости Самарский госпиталь для ветеранов войн признан самым социально ориентированным в стране

Общество

Более 143 тысяч саженцев высажено в рамках акции "Сад памяти" в Самарской области

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 56
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Самарская область в шестой раз присоединилась к международной акции "Сад памяти". Участники акции высаживают деревья в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Весной 2025 г. на территории региона прошло 118 мероприятий по посадке леса и озеленению территорий в память о героях Великой Отечественной войны. Почти 6 тыс. жителей региона приняли участие в акции, было высажено более 143 тыс. саженцев деревьев и кустарников на общей площади более 66 га.

"За шесть лет участия в акции мы высадили уже около миллиона саженцев в память о наших героях. Отрадно видеть, что с каждым годом все больше жителей региона участвует в таком объединяющем событии. И это не удивительно, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну советскую семью. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы акция приобрела особый смысл. Наш долг - бережно хранить память и передать ее нашим будущим поколениям", - отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Акция "Сад памяти" проводилась при участии специалистов лесного хозяйства минприроды во всех муниципальных образованиях региона. 11 апреля прошло центральное мероприятие акции в Ставропольском лесничестве, участвовали 600 человек, они высадили более 33 тыс. сеянцев сосны на площади 7,5 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, семьи участников СВО, волонтеры, общественники.

Весь посадочный материал для акции был выращен в лесных питомниках региона по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Гид потребителя

Последние комментарии

Галина Костюченко 13 мая 2025 10:44 Минстрой разрешил строить крематорий у Кривого Озера

Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!

Наталья Угарова 09 апреля 2025 15:50 Самарские газовики рассказали о новых тарифах за техобслуживание

Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????

Viktor Danko 01 апреля 2025 18:44 "Мусорящие метры" в Самарской области отменят не ранее 1 июля 2025 года

«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?

N Фримена 20 марта 2025 12:13 Мэрия Самары: в школе № 156 ввели карантин на 35 дней

У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.

Вася Пупкин 18 февраля 2025 16:02 Мэрия Самары найдет концессионеров на ЖКХ-коммуникации

Готовьте карманы, самарцы...

Фото на сайте

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Более 10 тысяч человек приняли участие в шествии "Бессмертного полка" в Самаре

Парад Победы на площади Куйбышева

Парад Победы на площади Куйбышева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1