Более 143 тысяч саженцев высажено в рамках акции "Сад памяти" в Самарской области

Самарская область в шестой раз присоединилась к международной акции "Сад памяти". Участники акции высаживают деревья в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.
Весной 2025 г. на территории региона прошло 118 мероприятий по посадке леса и озеленению территорий в память о героях Великой Отечественной войны. Почти 6 тыс. жителей региона приняли участие в акции, было высажено более 143 тыс. саженцев деревьев и кустарников на общей площади более 66 га.
"За шесть лет участия в акции мы высадили уже около миллиона саженцев в память о наших героях. Отрадно видеть, что с каждым годом все больше жителей региона участвует в таком объединяющем событии. И это не удивительно, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну советскую семью. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы акция приобрела особый смысл. Наш долг - бережно хранить память и передать ее нашим будущим поколениям", - отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.
Акция "Сад памяти" проводилась при участии специалистов лесного хозяйства минприроды во всех муниципальных образованиях региона. 11 апреля прошло центральное мероприятие акции в Ставропольском лесничестве, участвовали 600 человек, они высадили более 33 тыс. сеянцев сосны на площади 7,5 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, семьи участников СВО, волонтеры, общественники.
Весь посадочный материал для акции был выращен в лесных питомниках региона по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.
Последние комментарии
Нет крематорию возле села Кривое озеро! Все жители села и близ лежащих мест отдыха против! Оставьте нам чистый уголок природы! Найдите более подходящее место в промышленной зоне!
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...