Более 143 тысяч саженцев высажено в рамках акции "Сад памяти" в Самарской области

Самарская область в шестой раз присоединилась к международной акции "Сад памяти". Участники акции высаживают деревья в память о каждом из 27 млн погибших в годы Великой Отечественной войны.

Весной 2025 г. на территории региона прошло 118 мероприятий по посадке леса и озеленению территорий в память о героях Великой Отечественной войны. Почти 6 тыс. жителей региона приняли участие в акции, было высажено более 143 тыс. саженцев деревьев и кустарников на общей площади более 66 га.

"За шесть лет участия в акции мы высадили уже около миллиона саженцев в память о наших героях. Отрадно видеть, что с каждым годом все больше жителей региона участвует в таком объединяющем событии. И это не удивительно, ведь Великая Отечественная война не обошла стороной ни одну советскую семью. В Год защитника Отечества и 80-летия Великой Победы акция приобрела особый смысл. Наш долг - бережно хранить память и передать ее нашим будущим поколениям", - отметил министр природных ресурсов и экологии Самарской области Артем Ефимов.

Акция "Сад памяти" проводилась при участии специалистов лесного хозяйства минприроды во всех муниципальных образованиях региона. 11 апреля прошло центральное мероприятие акции в Ставропольском лесничестве, участвовали 600 человек, они высадили более 33 тыс. сеянцев сосны на площади 7,5 га. К акции традиционно присоединились предприятия региона, семьи участников СВО, волонтеры, общественники.

Весь посадочный материал для акции был выращен в лесных питомниках региона по федеральному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экологическое благополучие", который реализуется по решению президента Российской Федерации Владимира Путина.