В Самаре на ул. Арцыбушевской может обрушиться фасад дома

В Самаре для органов управления введен режим повышенной готовности из-за сложившейся угрозы обрушения фасада дома №113 по ул. Арцыбушевской на пешеходный тротуар. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно документу, вслед за фасадом может обрушиться и кровля соседнего частного жилого дома. Ситуацию отнесли к угрозе возникновения ЧС.

"Определить границей территории, на которой может возникнуть чрезвычайная ситуация, территорию в границах 5 м по периметру от жилого дома №113 по ул. Арцыбушевской в Ленинском внутригородском районе", - говорится в постановлении.

Руководителем ликвидации угрозы назначен глава департамента градостроительства Самары. Ему поручено обеспечить проведение обследования технического состояния дома и ликвидацию угрозы чрезвычайной ситуации, в том числе по демонтажу аварийных конструкций дома (при необходимости).