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Образование Общество

В Самарском политехе создали приспособление для диагностики стоматологических заболеваний

САМАРА. 28 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инженер научно-образовательного центра "Перспективные технологии" Самарского политеха Талгат Тукабайов и доцент кафедры стоматологии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Сергей Вырмаскин разработали новую конструкцию крепления датчика лазерной допплеровской фроуметрии (ЛДФ) в ротовой полости пациента, сообщает пресс-служба вуза. Устройство, с помощью которого определяются важные параметры кровотока, позволяет оценить состояние дёсен — определяющий показатель здоровья полости рта.

Принцип лазерной допплеровской фроуметрии положен в основу работы аппарата "Лазма МЦ1". Он представляет собой небольшой ящик, основной элемент которого — лазер, соединенный оптоволоконным кабелем с датчиком цилиндрической формы диаметром 5 мм. Лазерные лучи просвечивают десна, отраженные от эритроцитов, они считываются датчиком, что позволяет определить количество микрососудов, красных кровяных телец и скорость их движения.

"Для получения точных результатов прибор нужно правильно расположить в полости рта, — говорит  Талгат Тукабайов. — Сейчас нет заводских решений для этой проблемы, и каждый врач вынужден самостоятельно создавать держатель датчика. В качестве крепления может использоваться стоматологическая нить, которая приклеивается к зубу, лицевая дуга с жесткой фиксацией положения головы, а также индивидуальная каппа и слепки".

По мнению разработчиков, эти способы приносят неудобства и дискомфорт пациенту. На изготовление самодельных креплений уходит много времени, что увеличивает длительность самой диагностической процедуры.

Для решения этой проблемы специалисты с помощью аддитивных технологий создали оригинальное приспособление. Эксперименты на гипсовых слепках позволили создать цифровую модель и спроектировать рабочий образец крепления, подходящего под большинство типов челюстей. Готовое изделие из PLA- пластика было напечатано на 3D-притере.

"Аддитивные технологии позволяют создавать нестандартные держатели с учетом анатомических особенностей конкретного пациента", — поясняет Талгат Тукабайов.

Специалисты уже провели клинические испытания. В планах, подать заявку на патент, получить сертификацию крепления и лицензию на продажу.

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