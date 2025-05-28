В Самарском политехе создали приспособление для диагностики стоматологических заболеваний

Инженер научно-образовательного центра "Перспективные технологии" Самарского политеха Талгат Тукабайов и доцент кафедры стоматологии института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета Сергей Вырмаскин разработали новую конструкцию крепления датчика лазерной допплеровской фроуметрии (ЛДФ) в ротовой полости пациента, сообщает пресс-служба вуза. Устройство, с помощью которого определяются важные параметры кровотока, позволяет оценить состояние дёсен — определяющий показатель здоровья полости рта.
Принцип лазерной допплеровской фроуметрии положен в основу работы аппарата "Лазма МЦ1". Он представляет собой небольшой ящик, основной элемент которого — лазер, соединенный оптоволоконным кабелем с датчиком цилиндрической формы диаметром 5 мм. Лазерные лучи просвечивают десна, отраженные от эритроцитов, они считываются датчиком, что позволяет определить количество микрососудов, красных кровяных телец и скорость их движения.
"Для получения точных результатов прибор нужно правильно расположить в полости рта, — говорит Талгат Тукабайов. — Сейчас нет заводских решений для этой проблемы, и каждый врач вынужден самостоятельно создавать держатель датчика. В качестве крепления может использоваться стоматологическая нить, которая приклеивается к зубу, лицевая дуга с жесткой фиксацией положения головы, а также индивидуальная каппа и слепки".
По мнению разработчиков, эти способы приносят неудобства и дискомфорт пациенту. На изготовление самодельных креплений уходит много времени, что увеличивает длительность самой диагностической процедуры.
Для решения этой проблемы специалисты с помощью аддитивных технологий создали оригинальное приспособление. Эксперименты на гипсовых слепках позволили создать цифровую модель и спроектировать рабочий образец крепления, подходящего под большинство типов челюстей. Готовое изделие из PLA- пластика было напечатано на 3D-притере.
"Аддитивные технологии позволяют создавать нестандартные держатели с учетом анатомических особенностей конкретного пациента", — поясняет Талгат Тукабайов.
Специалисты уже провели клинические испытания. В планах, подать заявку на патент, получить сертификацию крепления и лицензию на продажу.
Последние комментарии
В области талантливых ребят достаточно много, такие мероприятия нужно поставить на поток.
Дело нужное. Хрупкий материал...
9 и 11классы не белеют?
Как показывает время, ничего эффективнее номерков на руке не придумали. Гоните директора, чему он современных детей научит, судя по организации набора в школу
СамГУ круче вопреки всему (хотя и его нет несколько лет). Ибо там замечательные юристы заведуют кафедрами, которые предлагают лишать гражданства за неучастие в выборах. Это круто. Не боятся за свой докторский диплом. Один только вопрос к СамГУ: где ваши академики? В СГАУ их было. И первый появился очень давно. И членкоры тоже в наличии. Но ведь это к крутизне не имеет отношения, правда? Особенно, если университет имеет статус национального исследовательского. :) Но ведь это к крутизне отношения