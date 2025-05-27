16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Российский венчурный рынок начал восстанавливаться после периода спада "Кричал на обои": самарцы рассказали, как ремонт влияет на психику и кошелек Акция для новых клиентов МБ и ИП: 3 месяца бесплатного обслуживания В поездках по стране россияне в среднем тратят 2279 рублей в день ВТБ объяснил, почему самым популярным платежным средством остается карта

Финансы Экономика и бизнес

"Кричал на обои": самарцы рассказали, как ремонт влияет на психику и кошелек

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 63
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Согласно данным опроса Авито Услуг 97% жителей Самары хотя бы раз в жизни делали ремонт. Причем вопреки стереотипам 22% опрошенных воспринимают его как "дзен" — занятие, сравнимое с медитацией. Однако для большинства (67%) — это все же марафон на выживание, сопровождаемый криками на обои и попытками держаться. Каждый девятый (11%) признался: во время ремонта было желание выключить телефон и уехать в горы без связи.

Кто принимает решения?

Более половины (54%) самарцев принимают ключевые решения по ремонту совместно с партнером. Однако если говорить о том, кто чаще берет на себя ведущую роль, то 19% сообщили, что именно они принимают ключевые решения по ремонту. При этом 12% сказали, что полагаются на советы родителей или других родственников, что свидетельствует о сохранении влияния старшего поколения на важные бытовые решения.

Из-за чего происходят конфликты

Главными источниками ссор в ходе ремонта самарцы называют финансовые вопросы (34%), выбор отделочных материалов (28%), дизайн (25%) и сроки (23%). Почти каждый пятый (18%) спорит с родственниками о том, делать ли все своими силами или нанимать специалистов.

Тем не менее 30% утверждают, что последний ремонт прошел без ссор.

Сколько длится ремонт

Средняя продолжительность ремонта в России — 6,5 месяцев. При этом 8% россиян живут в условиях "вечного ремонта" (более двух лет без завершения работ). Это чаще всего касается жителей малых и средних городов. Быстрей остальных справляются с задачей сибиряки: 43% из них укладываются в месяц.

Финансовая сторона ремонта

Лишь 32% респондентов удалось полностью уложиться в запланированный бюджет. Ещё 19% сообщили о незначительном перерасходе (до 10%). При этом 24% превысили смету на 20–30%, а 6% потратили в два раза больше, чем планировали. 14% вообще не вели учёт расходов, а 5% признались, что боятся подводить итоги.

Что оказалось неожиданно дорогим

42% отметили, что им показалось дорогим вообще все, но особенно — жизнь после ремонта. К неожиданно дорогим статьям расходов участники опроса также отнесли скрытые коммуникации (трубы и кабели — 15%), черновые материалы (14%), розетки и выключатели (14%), и даже простую белую краску (10%).

Гид потребителя

Последние комментарии

Олег Васильев 23 мая 2025 05:37 Станислав Кузнецов: "Без глобального сотрудничества победить киберпреступность невозможно"

Радует, что Сбер не просто констатирует угрозы, а показывает конкретную работу с AI в антифроде

Михаил Назаров 20 мая 2025 10:01 Сбер внедрил функцию AI-дизайна карт в мобильное приложение "СберБанк Онлайн"

Сбер молодцы, не всем нужна кастомная карта, но кому-то приятно держать в руках не безликий пластик, а что-то своё

Кристина Васильева 09 ноября 2024 10:41 Без карманных денег никак: эксперт обозначила основные принципы управления финансами для детей и подростков

Интересно будет узнать, как изменилось отношение к отслеживанию финансов в бизнесе. Потому что тоже наблюдаю тенденцию роста заинтересованности в системах управления финансами. Плюс появляются новые сервисы на рынке: аспро финансы, adesk

Максим Гусев 30 сентября 2024 12:08 Geely стала самой страхуемой маркой по Каско в Самарской области летом 2024 года

Здорово, что жители Санкт-Петербурга всё больше понимают важность страхования автомобилей. Удивительно, как быстро китайские бренды становятся популярными, особенно на фоне снижения интереса к Toyota.

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1