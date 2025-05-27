"Кричал на обои": самарцы рассказали, как ремонт влияет на психику и кошелек

Согласно данным опроса Авито Услуг 97% жителей Самары хотя бы раз в жизни делали ремонт. Причем вопреки стереотипам 22% опрошенных воспринимают его как "дзен" — занятие, сравнимое с медитацией. Однако для большинства (67%) — это все же марафон на выживание, сопровождаемый криками на обои и попытками держаться. Каждый девятый (11%) признался: во время ремонта было желание выключить телефон и уехать в горы без связи.

Кто принимает решения?

Более половины (54%) самарцев принимают ключевые решения по ремонту совместно с партнером. Однако если говорить о том, кто чаще берет на себя ведущую роль, то 19% сообщили, что именно они принимают ключевые решения по ремонту. При этом 12% сказали, что полагаются на советы родителей или других родственников, что свидетельствует о сохранении влияния старшего поколения на важные бытовые решения.

Из-за чего происходят конфликты

Главными источниками ссор в ходе ремонта самарцы называют финансовые вопросы (34%), выбор отделочных материалов (28%), дизайн (25%) и сроки (23%). Почти каждый пятый (18%) спорит с родственниками о том, делать ли все своими силами или нанимать специалистов.

Тем не менее 30% утверждают, что последний ремонт прошел без ссор.

Сколько длится ремонт

Средняя продолжительность ремонта в России — 6,5 месяцев. При этом 8% россиян живут в условиях "вечного ремонта" (более двух лет без завершения работ). Это чаще всего касается жителей малых и средних городов. Быстрей остальных справляются с задачей сибиряки: 43% из них укладываются в месяц.

Финансовая сторона ремонта

Лишь 32% респондентов удалось полностью уложиться в запланированный бюджет. Ещё 19% сообщили о незначительном перерасходе (до 10%). При этом 24% превысили смету на 20–30%, а 6% потратили в два раза больше, чем планировали. 14% вообще не вели учёт расходов, а 5% признались, что боятся подводить итоги.

Что оказалось неожиданно дорогим

42% отметили, что им показалось дорогим вообще все, но особенно — жизнь после ремонта. К неожиданно дорогим статьям расходов участники опроса также отнесли скрытые коммуникации (трубы и кабели — 15%), черновые материалы (14%), розетки и выключатели (14%), и даже простую белую краску (10%).