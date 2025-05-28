В аэропорту Курумоч совершил незапланированную посадку самолет, летевший из Москвы в Анталью

В среду, 28 мая, в вечернее время в аэропорту Курумоч самолет, выполнявший рейс Москва — Анталья (авиакомпания "Азур Эир"), совершил посадку по технической причине, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.
По данным надзорного ведомства, 339 пассажиров рейса размещены в здании аэровокзального комплекса. На время ожидания вылета авиакомпания предоставит пассажирам услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. С пассажирами работает представитель авиакомпании.
Куйбышевской транспортной прокуратурой в аэропорту организована мобильная приемная для пассажиров.
Транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.