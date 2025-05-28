В аэропорту Курумоч совершил незапланированную посадку самолет, летевший из Москвы в Анталью

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В среду, 28 мая, в вечернее время в аэропорту Курумоч самолет, выполнявший рейс Москва — Анталья (авиакомпания "Азур Эир"), совершил посадку по технической причине, сообщает Куйбышевская транспортная прокуратура.