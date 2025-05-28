Автомобили HONGQI с увеличенной скидкой на лизинг в CARCADE

Лизинговая компания CARCADE объявляет об обновлении специальной программы финансирования автомобилей марки HONGQI в рамках официального сотрудничества с дистрибьюторами бренда. Предложение действует на договоры, заключенные до 31 июля 2025 года.

Согласно условиям специальной программы, клиентам CARCADE доступно применение корпоративной скидки, достигающей 5,4 млн рублей при оформлении автомобиля в лизинг на юридическое лицо или ИП. Размер выгоды зависит от модели и комплектации транспортного средства. Так, например, новый кроссовер HS5 в модификации Deluxe доступен со скидкой в размере 1 500 000 рублей, на седан H9 в комплектации Deluxe 2024 года выпуска распространяется выгода в размере 2 190 000 рублей, а на электрический кроссовер E-HS9 Executive LR — 5 400 000 рублей. Скидка по программе учитывается при расчёте коммерческого предложения с целью уменьшения лизинговых платежей либо срока договора лизинга. Также дисконт снижает расчёт стоимости полиса Каско. Предложение распространяется только на новые ТС в наличии либо в поставке через организатора акции. Подробности и полную матрицу скидок уточняйте у финансовых консультантов ООО "Каркаде".

HONGQI — премиальный автомобильный бренд из Китая с многолетней историей и богатым наследием. Текущая модельная линейка бренда в России включает в себя 7 моделей: флагманский представительский седан Н9, премиальный полноразмерный электрический кроссовер Е-HS9, минивэн бизнес-класса HQ9, премиальный полноразмерный кроссовер HS7, бизнес-седан Н5, среднеразмерный кроссовер HS5 и компактный кроссовер HS3. До конца 2025 года на российский рынок также выйдут лифтбэк Н6, крупноразмерный кроссовер HS7 и люксовый представительский седан L1.

Финансирование по специальной программе доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 6 месяцев. Сотрудничество с CARCADE позволяет настроить лизинг по максимально широким параметрам сделки: с авансом от 5%, выкупным платежом от 1000 руб., на срок до 60 месяцев. Лизинговую сделку можно дополнить специальными продуктами CARCADE: включением Каско и других страховых продуктов в график, регистрацией ТС в ГИБДД, программами круглосуточной автопомощи на дороге, продлённой гарантией.

Оставить заявку на подбор автомобиля и лизинговые расчёты можно на сайте или по телефону горячей линии 8 800 700 30 30.