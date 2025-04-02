В Ставропольском районе горел камыш на 300 квадратах

В среду, 2 апреля, в 12:33 поступило сообщение о пожаре в районе населенного пункта Верхнее Санчелеево, сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Горели камыши отдельными очагами на площади 300 кв. метров. В 14:13 объявлена ликвидация открытого горения.

На возгорание выезжали семь спасателей и две спецмашины.