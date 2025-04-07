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Хоккей Спорт

В честь Александра Овечкина Авито на сутки изменил логотип в соцсетях

САМАРА. 7 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В честь нового рекорда НХЛ, который установил российский хоккеист Александр Овечкин, Авито на сутки изменил логотип в своих соцсетях на сутки.

"Поздравляем Александра Овечкина с новым рекордом НХЛ — 895 забитых шайб! На сутки меняем наш логотип на легендарное имя легендарного хоккеиста. Гордимся тобой, Ови! Ты сделал это, это история", — говорится в Telegram-канале компании. На фотографии в профиле при этом стоит слово OVIto и изображен силуэт хоккеиста с клюшкой и шайбой.

В воскресенье Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата против "Айлендерс". 39-летний россиянин довел общее число своих голов в "регулярке" НХЛ до 895 и стал единоличным рекордсменом лиги, опередив канадца Уэйна Гретцки (894 шайбы).

Овечкину 39 лет. В НХЛ он удостоился звания лучшего новичка ("Колдер Трофи"), становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата ("Арт Росс Трофи"), девять раз был лучшим снайпером ("Морис Ришар Трофи"), трижды признавался самым ценным игроком сезона ("Харт Трофи") и самым выдающимся игроком сезона по версии профсоюза хоккеистов НХЛ ("Тед Линдсей Эворд"), а также лучшим игроком плей-офф ("Конн Смайт Трофи"). В 2018 году он стал обладателем Кубка Стэнли в составе "Вашингтон Кэпиталз".

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