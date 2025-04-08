В Самарской области запустили проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома

В Самарской области запустили инновационный проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома.

Новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома запустила компания ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов". Проект направлен на обеспечение российских предприятий радиоэлектронной промышленности необходимыми ресурсами, полученными из экологически чистых источников.

Разработанная российскими учеными технология извлечения редкоземельных металлов, является уникальным решением, защищенным патентами и не имеющим аналогов на мировом уровне. Ее эффективность уже доказана: удается извлекать более 95% ценных металлов. Команда предприятия поставила перед собой амбициозную задачу увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала.

"Технология, разработанная самарскими специалистами, способна существенно снизить зависимость отечественной промышленности от импорта редкоземельных металлов, одновременно формируя прочную основу для повышения уровня самообеспечения критически важными ресурсами. Это решение открывает дополнительные возможности для устойчивого роста высокотехнологичных отраслей, способствуя диверсификации производственного потенциала и укреплению конкурентных позиций на глобальном рынке", — рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.

Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев отметил заинтересованность региона в реализации проекта.

"Этот проект — уникальное и высокотехнологичное решение, имеющее стратегическое значение не только для нашего региона, но и для технологического суверенитета России в целом. Безусловно, мы будем активно поддерживать его, что, в свою очередь, позволит ускорить развитие инициативы и еще больше укрепить позиции Самарской области", — подчеркнул руководитель области.

Коллектив предприятия сформирован преимущественно из высококвалифицированных выпускников местных вузов, что способствует быстрому внедрению инноваций и высоких стандартов работы.

В планах компании — масштабирование производства и создание комплекса, который будет способен извлекать не менее 170 тонн редкоземельных металлов в год. Одновременно с этим будет организован центр компетенций, специализирующийся на восстановлении материалов для электроники. Эти меры помогут укрепить позиции России в сфере высокотехнологичного производства и обеспечат устойчивое развитие отрасли.