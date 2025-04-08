В Самарской области запустили проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома

В Самарской области запустили инновационный проект по извлечению редкоземельных металлов из электронного лома.
Новый опытно-промышленный участок по извлечению редкоземельных металлов из отходов производства магнитов и переработанного электронного лома запустила компания ООО "Промышленные технологии рециклинга металлов". Проект направлен на обеспечение российских предприятий радиоэлектронной промышленности необходимыми ресурсами, полученными из экологически чистых источников.
Разработанная российскими учеными технология извлечения редкоземельных металлов, является уникальным решением, защищенным патентами и не имеющим аналогов на мировом уровне. Ее эффективность уже доказана: удается извлекать более 95% ценных металлов. Команда предприятия поставила перед собой амбициозную задачу увеличить этот показатель до 99,5% к концу текущего квартала.
"Технология, разработанная самарскими специалистами, способна существенно снизить зависимость отечественной промышленности от импорта редкоземельных металлов, одновременно формируя прочную основу для повышения уровня самообеспечения критически важными ресурсами. Это решение открывает дополнительные возможности для устойчивого роста высокотехнологичных отраслей, способствуя диверсификации производственного потенциала и укреплению конкурентных позиций на глобальном рынке", — рассказал заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Шпак.
Губернатор Самарской области, председатель комиссии Госсовета РФ по направлению "Промышленность" Вячеслав Федорищев отметил заинтересованность региона в реализации проекта.
"Этот проект — уникальное и высокотехнологичное решение, имеющее стратегическое значение не только для нашего региона, но и для технологического суверенитета России в целом. Безусловно, мы будем активно поддерживать его, что, в свою очередь, позволит ускорить развитие инициативы и еще больше укрепить позиции Самарской области", — подчеркнул руководитель области.
Коллектив предприятия сформирован преимущественно из высококвалифицированных выпускников местных вузов, что способствует быстрому внедрению инноваций и высоких стандартов работы.
В планах компании — масштабирование производства и создание комплекса, который будет способен извлекать не менее 170 тонн редкоземельных металлов в год. Одновременно с этим будет организован центр компетенций, специализирующийся на восстановлении материалов для электроники. Эти меры помогут укрепить позиции России в сфере высокотехнологичного производства и обеспечат устойчивое развитие отрасли.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.