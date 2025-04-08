ГТРК "Самара" объявила о старте кастинга творческих сотрудников

ГТРК "Самара", входящий в главный медиахолдинг страны, запускает новый проект: кастинг творческих сотрудников "Мастер Медиа". Организаторы ждут талантливых и творческих кандидатов, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для работы журналистом. Подать заявку и попробовать свои силы может каждый.

Вы телегеничны и не лишены харизмы? Гордитесь хорошей дикцией и способны импровизировать? Быстро запоминаете тексты и умеете быть естественным перед камерой? Тогда это ваш шанс стать частью большой команды ГТРК "Самара"!

До 18 апреля всем участникам необходимо пройти заочный этап кастинга — заполнить и отправить анкету-заявку на официальном сайте ГТРК "Самара".

Прошедшие первый этап будут приглашены на очный конкурс — на площадке телецентра участники сделают короткие самопрезентации, напишут статьи, создадут посты для социальных сетей, а также поработают в кадре с оператором в настоящей студии!

Все участники кастинга получат бесценный журналистский опыт, а лучшие соискатели — возможность получить работу в главном медиахолдинге России.