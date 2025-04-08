ГТРК "Самара" объявила о старте кастинга творческих сотрудников

ГТРК "Самара", входящий в главный медиахолдинг страны, запускает новый проект: кастинг творческих сотрудников "Мастер Медиа". Организаторы ждут талантливых и творческих кандидатов, обладающих необходимыми профессиональными и личностными качествами для работы журналистом. Подать заявку и попробовать свои силы может каждый.
Вы телегеничны и не лишены харизмы? Гордитесь хорошей дикцией и способны импровизировать? Быстро запоминаете тексты и умеете быть естественным перед камерой? Тогда это ваш шанс стать частью большой команды ГТРК "Самара"!
До 18 апреля всем участникам необходимо пройти заочный этап кастинга — заполнить и отправить анкету-заявку на официальном сайте ГТРК "Самара".
Прошедшие первый этап будут приглашены на очный конкурс — на площадке телецентра участники сделают короткие самопрезентации, напишут статьи, создадут посты для социальных сетей, а также поработают в кадре с оператором в настоящей студии!
Все участники кастинга получат бесценный журналистский опыт, а лучшие соискатели — возможность получить работу в главном медиахолдинге России.
Последние комментарии
Развивать всё, что можно, но приоритет конечно же метро Лучше него ничего не придумали ещё. Пока нет метро, временно и трамвай поможет
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.