"Ростелеком" и "Лицей" запустили тест для подготовки к "Диктанту Победы"

25 апреля во всем мире пройдет исторический "Диктант Победы", посвященный событиям Великой Отечественной войны. "Ростелеком" и образовательная платформа "Лицей" подготовили соответствующий вопросам диктанта тест, который поможет лучше подготовиться к этому значимому событию.

Прошедшие тест также могут выиграть призы.

Чтобы узнать подробности и пройти тест необходимо перейти по ссылке — https://t.me/rt_quest_bot?start=dictationvictory.