ОТП Банк на сайте запустил AI-ассистента

ОТП Банк продолжает внедрять искусственный интеллект для улучшения цифрового обслуживания клиентов. На сайте банка, в разделе "Дебетовые карты", появился новый AI-ассистент "Карта, которая вас понимает" — виртуальный консультант, готовый рассказать о всех преимуществах дебетовой ОТП Карты и помочь оформить ее онлайн.

Новый сервис работает на базе OpenAI GPT-4o mini и умеет общаться на любом языке и в любом стиле — даже в стихах или с юмором. AI-ассистент ведет диалог, как настоящий консультант: он отвечает на вопросы, объясняет условия по карте простыми и доступными словами, приводит примеры и, в конце разговора, предлагает перейти на лендинг для оформления.

Инновационность этого решения заключается в формате общения. Теперь пользователю не нужно искать информацию на сайте или разбираться в тарифах и правилах обслуживания. AI-ассистент мгновенно предоставит нужные данные в диалоговой форме, адаптируясь под уровень финансовой грамотности клиента. Будь то простые вопросы о кэшбэке, начислении процентов на остаток или стоимости переводов — AI-консультант всё объяснит живым и понятным языком.

"Клиенты все чаще ожидают быструю и доступную информацию в интерактивном формате. Мы учитываем эти изменения и активно внедряем новые подходы. AI-ассистент — это наш шаг в сторону улучшения цифрового обслуживания, который не только упрощает процесс выбора карты, но и делает его более персонализированным, увлекательным и непринуждённым", — комментирует Вадим Валиуллин, product owner сайта ОТП Банка.

На данный момент AI-ассистент предоставляет полную информацию о дебетовой ОТП Карте. В ближайшее время он будет усовершенствован для консультирования по другим продуктам банка.