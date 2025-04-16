ОТП Банк и М.Видео-Эльдорадо запустили рассрочку без переплаты на 24 месяца

ОТП Банк выступил партнёром нового масштабного предложения рассрочки от торговой сети М.Видео-Эльдорадо. Программа "0-0-24" позволяет оформить рассрочку на любые товары сроком до 24 месяцев без первоначального взноса и без переплат.

Программа реализована в рамках платформы "Директ Кредит" и нацелена на повышение доступности покупок электроники и бытовой техники. Для оформления клиенту достаточно выбрать товар на сайте или в магазине М.Видео-Эльдорадо и подать заявку на рассрочку. Решение по заявке принимается за несколько минут. Подписание договора возможно онлайн — по смс или в магазине.

Оформление рассрочки максимально удобно: не требуется справка о доходах, нужен только паспорт гражданина РФ. Управлять платежами можно в приложении М.Видео, в разделе "Мои Финансы".

"Рассрочка 0-0-24 — это понятный и честный инструмент для покупок без переплат. Мы видим, что в условиях колебаний ставок клиенты ищут надёжные решения, и такая форма сотрудничества с ритейлом помогает сделать финансовые услуги более гибкими и прозрачными", — отметили в ОТП Банке.

Программа уже доступна во всех каналах продаж М.Видео-Эльдорадо.

