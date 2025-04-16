16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
НОВИКОМ успешно тестирует отечественные банкоматы Приумножили возможности вместе с партнером ОТП Банк и М.Видео-Эльдорадо запустили рассрочку без переплаты на 24 месяца Со Сбером грузоперевозчики могут отслеживать все расходы на автопарк онлайн ОТП Банк на сайте запустил AI-ассистента

Банки Финансы

ОТП Банк и М.Видео-Эльдорадо запустили рассрочку без переплаты на 24 месяца

САМАРА. 16 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 49
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ОТП Банк выступил партнёром нового масштабного предложения рассрочки от торговой сети М.Видео-Эльдорадо. Программа "0-0-24" позволяет оформить рассрочку на любые товары сроком до 24 месяцев без первоначального взноса и без переплат.

Программа реализована в рамках платформы "Директ Кредит" и нацелена на повышение доступности покупок электроники и бытовой техники. Для оформления клиенту достаточно выбрать товар на сайте или в магазине М.Видео-Эльдорадо и подать заявку на рассрочку. Решение по заявке принимается за несколько минут. Подписание договора возможно онлайн — по смс или в магазине.

Оформление рассрочки максимально удобно: не требуется справка о доходах, нужен только паспорт гражданина РФ. Управлять платежами можно в приложении М.Видео, в разделе "Мои Финансы".

"Рассрочка 0-0-24 — это понятный и честный инструмент для покупок без переплат. Мы видим, что в условиях колебаний ставок клиенты ищут надёжные решения, и такая форма сотрудничества с ритейлом помогает сделать финансовые услуги более гибкими и прозрачными", — отметили в ОТП Банке.

Программа уже доступна во всех каналах продаж М.Видео-Эльдорадо.
 

Гид потребителя

Последние комментарии

Сергей Устюгов 25 сентября 2024 11:11 Клиенты Сбера могут оплачивать улыбкой покупки в модном сегменте

Это не только повышает скорость обслуживания, но и делает его удобным и современным. Оплата по улыбке ускоряет процесс, позволяя клиентам без лишних действий завершить покупку.

Максим Гусев 09 сентября 2024 09:36 Специалисты рассказали, как телефонные мошенники запугивают своих жертв

Такие схемы опасны, так как жертвы находятся под сильным психологическим давлением и перестают доверять своим близким. Это напоминает нам о важности быть бдительными и не бояться делиться с близкими подозрительными ситуациями.

Максим Гусев 06 сентября 2024 10:04 Сбер представит технологические сервисы на ВЭФ-2024

Снижение цен на новостройки делает их более привлекательными, особенно с учетом цифровизации сделок и программы семейной ипотеки. Надеюсь, что такие меры действительно сделают жилье более доступным для широкого круга граждан.

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4