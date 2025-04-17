Шпион — вон: на Wink.ru доступен остросюжетный детектив "СМЕРШ 3"

В онлайн-кинотеатре Wink.ru уже можно посмотреть первую часть остросюжетного детектива-боевика "СМЕРШ 3" (18+) — пятисерийную новеллу "Объект 196". Продолжение сериала рассказывает о новых эпизодах смертельного противостояния секретных разведслужб СССР и фашистской Германии в годы Великой Отечественной войны. 23 апреля в Wink.ru станет доступна вторая часть сериала — четырехсерийная новелла "Секретный истребитель".
В сериале снимались Игорь Петренко, Владислав Котлярский, Анастасия Микульчина, Сергей Иванюк, Сергей Комаров, Леонид Громов и другие. Режиссер проекта — Михаил Кабанов ("Живой", "Пять минут тишины. Море и горы", "Тверская", "Анна и тайна теней", "Зацепка", "Напарники").
Трейлер:
Первые части франшизы — сериалы "СМЕРШ" и "СМЕРШ. Продолжение" — вышли в 2019 и в 2022 годах. Все они доступны к просмотру в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).
События "СМЕРШ 3" разворачиваются в 1944 году. Война близится к финалу, но хребет фашистской Германии еще не сломан. Немецкое командование вынашивает планы, которые позволят гитлеровским войскам добиться перелома. Самое активное участие в этом принимает немецкая разведка, которая не останавливается ни перед какими препятствиями. В центре сюжета — два капитана советской контрразведки СМЕРШ Константин Лавров и Павел Семенов. Рискуя жизнью, они готовы выполнить самые сложные, опасные и, кажется, невыполнимые задачи командования по противодействию планам немцев по обе линии фронта.
Съемки остросюжетного детектива "СМЕРШ 3" прошли в Москве и Московской области, а также в Костроме и Ярославле.
Последние комментарии
Какого года?
Рассказывают про метро, строительство которого опять заморожено.
Автомобилисты конечно привыкнут и найдут выходы, например поставить свое авто во дворы жилых домов... А вот что делать нам, жителям? Живу в угловом подъезде, часто можно боком пройти, чтобы не испачкать одежду либо об грязное авто, либо об грязную крышу входа в подвал. Это еще часть жильцов имеют гаражи под склоном дворца спорта. А недавно прошла информация, что их (гаражи) снесут, соответственно увеличится количество местных авто во дворах. А еще и со всего города будут автомобилисты парковаться, мало кто захочет платить. На ул. Маяковского есть платная парковка, она пустая, даже когда во дворах и вдоль проезжей части аншлаг. Люди со всего города едут погулять по нашей прекрасной набережной, в том числе с детьми, а машину скоро можно будут оставить только платно! И никакой альтернативы!
Что бы уменьшить поток машин в городе, нужно как в Японии или Китае, точно не помню, запрет частных машин на выезд по номеру машин в чётные и нечётные дни, а если выехал не в свой день штраф.
Согласна с главой Куйбышевского р-на, что нам нужен ещё один мост к нам в р-он, Южный и Фрунзенская не справляються с потоком транспорта, а дополнительный мост и хорошая развязка разгрузит Южный мост, район расстраиваеться новыми домами и новый поток машин..