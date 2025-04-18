В Самаре с 18 апреля скорректируют маршруты трех автобусов

С 18 апреля частично изменятся трассы трех муниципальных автобусных маршрутов - №№ 17,32 и 36. Как пояснили в мэрии Самары, это сделано для улучшения качества пассажирских перевозок.
В администрации уточнили, что маршруты изменятся лишь частично и будут касаться проезда по исторической части города.
- Автобусы № 17 в сторону площади Революции проследуют по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева; в сторону 113-го км — по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина, Крупской, Водников и далее — по своему обычному маршруту.
- Автобусы № 32 поедут по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева — эти улицы выбраны для движения в обоих направлениях.
- Автобусы № 36 будут осуществлять перевозки по продленному маршруту, до площади Революции; в обе стороны автобусы проследуют по вышеуказанной трассе, аналогичной для маршрута № 32.
Кроме того, маршруты № 32 и № 36 будут работать по новому графику. Изменится и расписание движения автобусов по маршрутам № 78 и № 79: количество автобусов, задействованных в рейсах, увеличится, поэтому они будут ходить чаще, при этом трассы следования и остановочные пункты сохранятся.
"Эти меры приняты с учетом обращений горожан, по предложению перевозчика, направленному в профильный городской департамент в установленном порядке и оформленному соответствующим постановлением городской администрации", — отмечается в сообщении.
Ознакомиться с новым расписанием можно в приложениях, размещенных на сайте городской администрации.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???