В Самаре с 18 апреля скорректируют маршруты трех автобусов

С 18 апреля частично изменятся трассы трех муниципальных автобусных маршрутов - №№ 17,32 и 36. Как пояснили в мэрии Самары, это сделано для улучшения качества пассажирских перевозок.

В администрации уточнили, что маршруты изменятся лишь частично и будут касаться проезда по исторической части города.

Автобусы № 17 в сторону площади Революции проследуют по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева; в сторону 113-го км — по улицам Куйбышева, Комсомольской, Степана Разина, Крупской, Водников и далее — по своему обычному маршруту.

Автобусы № 32 поедут по улицам Водников, Крупской, Алексея Толстого, Пионерской, Куйбышева — эти улицы выбраны для движения в обоих направлениях.

Автобусы № 36 будут осуществлять перевозки по продленному маршруту, до площади Революции; в обе стороны автобусы проследуют по вышеуказанной трассе, аналогичной для маршрута № 32.

Кроме того, маршруты № 32 и № 36 будут работать по новому графику. Изменится и расписание движения автобусов по маршрутам № 78 и № 79: количество автобусов, задействованных в рейсах, увеличится, поэтому они будут ходить чаще, при этом трассы следования и остановочные пункты сохранятся.

"Эти меры приняты с учетом обращений горожан, по предложению перевозчика, направленному в профильный городской департамент в установленном порядке и оформленному соответствующим постановлением городской администрации", — отмечается в сообщении.

Ознакомиться с новым расписанием можно в приложениях, размещенных на сайте городской администрации.