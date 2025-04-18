В Самаре начал работу паром до Рождествено

В пятницу, 18 апреля, открылась грузопассажирская переправа "Октябрьский спуск - Рождествено".

Отправление паром из Самары в 8:00, 14:00 и 18:00. Рейсы из Рождествено назначены на 6:00, 12:30 и 16:30.

Погрузка начинается за 30 минут до отправления рейса, сообщает Самарское речное пассажирское предприятие.