В Самарской области завершились отборочные этапы Областного смотра часовых Постов № 1

С 8 по 17 апреля в пяти муниципалитетах Самарской области — Самаре, Сергиевском районе, Чапаевске, Богатовском районе и Тольятти — прошли отборочные этапы Областного смотра часовых Постов № 1. В них приняли участие более 150 воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов.
По итогам конкурсных испытаний определены 15 команд-финалистов, которые 17 мая поборются за звание лучших в регионе. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и имеет особое значение для патриотического воспитания молодежи.
Пост № 1 — это почетный караул у мемориалов и воинских захоронений, символизирующий уважение к памяти павших героев. В Дни воинской славы и памятные даты России во всех муниципалитетах Самарской области проводится Перекличка Постов, а 8 и 9 мая воспитанники будут нести Вахту памяти в течение всего дня.
Областной смотр проводится для повышения уровня подготовки строевых групп и сохранения исторической памяти. Каждая команда прошла три конкурсных испытания: строевой смотр, военно-историческая викторина и торжественный ритуал смены Поста № 1 у мемориала. По итогам всех испытаний в финал вышли 15 сильнейших коллективов со всей области: Среди них — Центр "Авангард-Самара", военно-патриотическое объединение "Сокол" СГАУ, Школа "Кадет" № 95 им. Героя РФ Золотухина, Юнармейский отряд "Барс", Детско-юношеская военно-спортивная школа "Отчизна", Самарская региональная общественная организация "Форсайт", ВПК "Феникс", "Патриоты", "Десант", "Гвардия", "Виктория", "ФорПОСТ", "За други своя", строевая группа "Русичи" и Юнармейский военно-патриотический клуб "Гвардеец".
"Прошедший смотр стал важным событием для региона. Хочу подчеркнуть, что это не просто ритуал, а проявление уважения памяти всем, кто защищал нашу родину. В этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы и год Защитника Отечества, особенно важно помнить о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость", — отметил руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Агентства по реализации молодежной политики" Илья Судин.
Участница из юнармейского отряда Гвардеец "ДОСААФ" Софья Ганичкина поделилась: "Я благодарна организаторам за возможность поучаствовать в таком мероприятии, ведь они помогают нам не только развиваться, но и укреплять патриотический дух".
Финал смотра состоится 17 мая в Самаре на базе Волжского Спасательного центра МЧС России. Участникам предстоит выполнить конкурсные испытания: строевой смотр, военно-историческая викторина, торжественный ритуал смены Поста № 1 у мемориала, демонстрация церемонии возложения к мемориалу гирлянды и корзины с цветами, а также опрос по статьям строевого Устава ВС РФ.
Смотр проходит с 2008 года и за это время он стал визитной карточкой региона. Организаторами "Областного смотра часовых Постов № 1" является Агентство по реализации молодежной политики. Общее руководство осуществляют сотрудники Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???