В Самарской области завершились отборочные этапы Областного смотра часовых Постов № 1

С 8 по 17 апреля в пяти муниципалитетах Самарской области — Самаре, Сергиевском районе, Чапаевске, Богатовском районе и Тольятти — прошли отборочные этапы Областного смотра часовых Постов № 1. В них приняли участие более 150 воспитанников военно-патриотических объединений и юнармейских отрядов.

По итогам конкурсных испытаний определены 15 команд-финалистов, которые 17 мая поборются за звание лучших в регионе. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и имеет особое значение для патриотического воспитания молодежи.

Пост № 1 — это почетный караул у мемориалов и воинских захоронений, символизирующий уважение к памяти павших героев. В Дни воинской славы и памятные даты России во всех муниципалитетах Самарской области проводится Перекличка Постов, а 8 и 9 мая воспитанники будут нести Вахту памяти в течение всего дня.

Областной смотр проводится для повышения уровня подготовки строевых групп и сохранения исторической памяти. Каждая команда прошла три конкурсных испытания: строевой смотр, военно-историческая викторина и торжественный ритуал смены Поста № 1 у мемориала. По итогам всех испытаний в финал вышли 15 сильнейших коллективов со всей области: Среди них — Центр "Авангард-Самара", военно-патриотическое объединение "Сокол" СГАУ, Школа "Кадет" № 95 им. Героя РФ Золотухина, Юнармейский отряд "Барс", Детско-юношеская военно-спортивная школа "Отчизна", Самарская региональная общественная организация "Форсайт", ВПК "Феникс", "Патриоты", "Десант", "Гвардия", "Виктория", "ФорПОСТ", "За други своя", строевая группа "Русичи" и Юнармейский военно-патриотический клуб "Гвардеец".

"Прошедший смотр стал важным событием для региона. Хочу подчеркнуть, что это не просто ритуал, а проявление уважения памяти всем, кто защищал нашу родину. В этом году, когда мы отмечаем 80-летие Победы и год Защитника Отечества, особенно важно помнить о тех, кто отстоял нашу свободу и независимость", — отметил руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Агентства по реализации молодежной политики" Илья Судин.

Участница из юнармейского отряда Гвардеец "ДОСААФ" Софья Ганичкина поделилась: "Я благодарна организаторам за возможность поучаствовать в таком мероприятии, ведь они помогают нам не только развиваться, но и укреплять патриотический дух".

Финал смотра состоится 17 мая в Самаре на базе Волжского Спасательного центра МЧС России. Участникам предстоит выполнить конкурсные испытания: строевой смотр, военно-историческая викторина, торжественный ритуал смены Поста № 1 у мемориала, демонстрация церемонии возложения к мемориалу гирлянды и корзины с цветами, а также опрос по статьям строевого Устава ВС РФ.

Смотр проходит с 2008 года и за это время он стал визитной карточкой региона. Организаторами "Областного смотра часовых Постов № 1" является Агентство по реализации молодежной политики. Общее руководство осуществляют сотрудники Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области.