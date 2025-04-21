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Мы ждем тебя, Боря: завершились съемки сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" для Wink.ru

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru

Завершены съемки экшен-сериала "Ухожу красиво. Сезон 2" (16+) о приключениях полицейского, который очень хотел уйти из жизни, но вернулся к зрителям. В продолжении комедийного проекта снялись Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Федор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе, к ним в новом сезоне присоединился актер Александр Половцев. Премьера состоится в текущем году в онлайн-кинотеатре Wink.ru (совместное предприятие "Ростелекома" и НМГ).

Сериал пополнит линейку Wink Originals ("‎Слово пацана. Кровь на асфальте"‎, "Комбинация"‎, "Фишер", "Ландыши. Такая нежная любовь", "Балет", "Челюскин.Первые", "ВИА "Васильки" и другие). За производство отвечает кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии".

Фото со съемок

В начале второго сезона Борис (Владимир Яглыч) после нескольких месяцев, проведенных в больнице, возвращается домой. Его супруга Катя (Мария Ахметзянова) узнает, что муж все это время скрывал от нее свою болезнь. Теперь Боря снял погоны и работает в магазине продавцом, но разве можно уйти от истинного предназначения?

В новом сезоне зрителей ждут захватывающие погони на автомобилях и яркие трюки на вертолетах — исполнитель главной роли Владимир Яглыч вновь сам выступил в роли каскадера. При этом одна из центральных тем второй части — отношения Бориса со своей дочкой Настей (Алиса Руденко). Девочка мечтает пойти по стопам отца и стать сотрудником полиции, но Борис всеми силами пытается отговорить ее.

Владимир Яглыч, исполнитель главное роли:

"С Борисом в этом сезоне происходит настоящая трансформация. Он меняет свое отношение к профессии и больше не стремится умереть на работе. Приоритетными для него становятся другие ценности — в первую очередь его теперь волнует семья и благополучие близких".

Катя Кабак, актриса:

"Я получила невероятное удовольствие от съемок, хотя в этом сезоне была одна смена, но мы все не забудем ее еще долго. Весь февраль стояла очень комфортная и теплая погода, но именно в тот день, когда нам предстояло снимать целую ночь на улице, лежать на полу и ползать, нагрянули двадцатиградусные морозы! А еще работал огромный ветродуй. После съемок у меня обветрились руки и лицо, зато мы сняли прекрасный эпизод".

Миша Поляков, режиссер:

"Второй сезон — это настоящий взрыв. Мы постарались, чтобы зрители получили еще больше эмоций: в два раза больше юмора, в два раза больше драмы, дружбы и любви. Мы прислушались к отзывам и сохранили всё, что полюбилось аудитории в первом сезоне, но добавили новые повороты, глубину и, конечно, крутые моменты, которые точно удивят зрителя".

О "Ухожу красиво. Сезон 2" (16+)

Производство: кинокомпания "Вселенная кино" при поддержке "НМГ Студии"

Год производства: 2025

Жанр: трагикомедия

Количество серий: 10

Генеральный продюсер кинокомпании "Вселенная кино": Андрей Шишканов

Генеральные продюсеры "НМГ Студии": Фёдор Бондарчук, Дмитрий Табарчук

Продюсеры Wink.ru: Антон Володькин, Александр Косарим

Креативные продюсеры: Илья Власьевский, Денис Ворочай, Дмитрий Скачков, Владимир Воронов

Авторы сценария: Дмитрий Скачков, Егор Завьялов, Павел Воронин

Режиссер-постановщик: Миша Поляков

Оператор-постановщик: Андрей Соломонов

Художник-постановщик: Елизавета Москвина

Художник по костюмам: Анна Кашникова

Кастинг-директор: Елена Субботина

В ролях: Владимир Яглыч, Нодар Джанелидзе, Федор Лавров, Александр Половцев, Мария Ахметзянова, Алиса Руденко, Катя Кабак, Степан Абрамов, Алексей Бахметьев, Ростислав Лаврентьев, Алексей Макаров, Никита Дювбанов, Антонина Паперная, Борис Каморзин, Никита Бурячек.

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