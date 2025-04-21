МЧС попросило закупить для Самары новый пожарный корабль

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Из двух пожарных кораблей, которые находятся в распоряжении ГУ МЧС России по Самарской области, в рабочем состоянии остается только один. Срок эксплуатации второго истек. Об этом начальник ведомства Сергей Аникин заявил в понедельник, 21 апреля, на оперативном совещании регионального правительства.