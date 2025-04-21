МЧС попросило закупить для Самары новый пожарный корабль

Из двух пожарных кораблей, которые находятся в распоряжении ГУ МЧС России по Самарской области, в рабочем состоянии остается только один. Срок эксплуатации второго истек. Об этом начальник ведомства Сергей Аникин заявил в понедельник, 21 апреля, на оперативном совещании регионального правительства.
"Ремонт корабля обойдется почти в 18 млн рублей. Поэтому проще купить новый", — сказал Сергей Аникин.
По словам министра транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергея Карпова, создание пожарного корабля требует индивидуального проектирования:
"Мы сейчас проводим анализ оптимальной цены и срока заказа пожарного судна. Но это в любом случае 3-4 года минимум — после принятия решения о финансировании. Поэтому в любом случае нужно использовать тот флот, который есть, и приводить его в рабочее состояние до периода заказа нового судна. Сейчас ситуация с новыми судами достаточно тяжелая в стране".
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???