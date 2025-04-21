10 вакансий на одного безработного: как устроена служба занятости в Самарской области

Директор Кадрового центра Самарской области (ГКУ СО "Управляющий центр занятости населения") Александр Митюхин рассказал Волга Ньюс о ситуации на рынке труда в регионе и о проектах, которые в связи с этим реализует организация.

На территории Самарской области зарегистрировано 4,5 тыс. безработных. При этом на портале "Работа России" сейчас размещено 45 тыс. вакансий. Таким образом, в регионе на одного безработного приходится около 10 вакансий.

"Основная работа службы занятости при поддержке администрации города и регионального правительства сейчас заключается в обеспечении трудовыми ресурсами, — отметил Александр Митюхин. — И в первую очередь это касается предприятий оборонно-промышленного комплекса".

Так, Служба занятий Самарской области совместно с министерством труда разработала ряд сервисов и услуг, которые позволяют не только привлечь на предприятие, но и, главное, закрепить на них молодых специалистов.

С 2024 г. реализуется проект "Переезд под ключ", который позволяет привлечь людей из других субъектов РФ. Им оказывают адресное сопровождение при переезде, размещении, помогают подобрать учебные заведения тем, у кого есть дети. А если человеку нет еще 35 лет, то он может получить материальную поддержку 200 тыс. рублей. При этом такая матподдержка начисляется постепенно — 40 тыс. руб. при заключении трудового договора и еще по 40 тыс. квартально. Таким образом, человек в течение года получает поддержку, которая позволяет ему закрепиться на рабочем месте.

Кроме того, с 2016 г. в Самарской области реализуется проект "Молодой специалист", который предусматривает доведение средней зарплаты молодого специалиста до средней по отрасли.

Также Александр Митюхин рассказал, что кадровый центр активно проводит рекрутинговые выезды не только в отдаленные сельские поселения Самарской области, но и в трудоизбыточные регионы, и регионы с более низким социальным уровнем. Так, с пятью трудоизбыточными регионами уже заключены соглашения о взаимодействии. У центра занятости есть точки присутствия в республиках: Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия Алания, Тыва. Жителям этих регионов рассказывают о возможностях переезда. "Многие работодатели Самарской области тоже понимают действительную ситуацию на рынке труда, расширяя постоянно свой спектр социального пакета. У многих есть ориентационный пакет, который позволяет компенсировать переезд и наем жилья для иногородних граждан", — отметил Александр Митюхин.

Еще одна возможность для региональных работодателей — проект по подготовке видеовизиток. "Это абсолютно бесплатно, наша пресс-служба готовит информационные ролики о предприятии, а также о вакансиях, которые в настоящий момент актуальны на том или ином предприятии, — пояснил директор кадрового центра Самарской области. — Потому что, как мы видим, что для многих, особенно, наверное, молодого поколения, текстовое описание вакансий на портале "Работа России" — это не совсем то, что хотели бы они видеть. Поэтому мы здесь идем немножко шире, чтобы решать проблемы предприятия, расширяя имеющийся спектр услуг".

Другим важным направлением работы Кадрового центра Самарской области является повышение эффективности профориентации. Например, уже два года в областной столице проходит "Выставка профессий". Работодатели воссоздают на одной площадке рабочие места, чтобы молодые ребята могли не просто услышать, но и потрогать сразу эти рабочие места, представить себя в виде слесаря, контролера, машиниста.

"Работа по профориентации у нас сейчас начинается со средней школы, то есть, с восьмого класса, если не раньше. И здесь мы от классических профориентаций больше перешли к проактивным. Через квизы, через игры, такие как профлатон, компас-профессия, квиз "Назад в будущее", который позволяет молодым людям определяться с профессией на более ранних этапах. Наша задача здесь, рассказать обо всех профессиях для того, чтобы у него было понимание. Тогда это будет действительно профориентационное мероприятие", — рассказал Александр Митюхин.

Также Кадровый центр создал телеграм-канал, где спикерами выступают специалисты профильных органов исполнительной власти. Они рассказывают про новые тренды, законы о занятости, особенности трудоустройства граждан с ограниченными возможностями и иностранных граждан.