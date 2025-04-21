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Десять историй, одна Победа: "Ростелеком" представит "Историю нашей Победы" в городе-герое Волгограде На Дне инноваций КбшЖД обсудили предложения крупных промпредприятий Т1: синергия вузов и бизнеса поможет восполнить нехватку ИТ-специалистов Т1: искусственный интеллект меняет HR — от рутины к стратегии и аналитике Пользователи Т1 Облако получат свободу в управлении выделенные серверами

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Десять историй, одна Победа: "Ростелеком" представит "Историю нашей Победы" в городе-герое Волгограде

САМАРА. 21 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Фото: онлайн-кинотеатр Wink.ru

"Ростелеком" завершил съемки документального фильма "История нашей Победы". Премьера картины, ставшей продолжением социального кинопроекта "Потому что мы — семья", пройдет 21 апреля 2025 года в Волгограде, в музее-панораме "Сталинградская битва". Онлайн-трансляция показа начнется на официальной странице "Ростелекома" в VK и телеграм-канале компании в 17:00 мск, после которой состоится обсуждение фильма с психологами, историками и другими экспертами.

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Проект "Потому что мы — семья" затрагивает темы, которые никого не оставляют равнодушными. Его герои уже обсуждали сложности в выстраивании отношений с детьми и цифровую отчужденность. В год 80-летия Победы участники кинооткровений расскажут о подвигах своих родственников в годы Великой Отечественной войны.

Самому юному рассказчику — 14 лет, а самому зрелому — 72 года. Герои "Истории нашей Победы" живут в разных городах, у них разные интересы, но их объединяет одно — память о событиях Великой Отечественной войны, которую они трепетно хранят и передают из поколения в поколение.

Как работали связисты в годы войны? Как ведущий игрок "Зенита" возвращал мирную жизнь в блокадный Ленинград? Почему 14 февраля, в День всех влюбленных, жители Ростова-на-Дону не дарят цветы любимым, а несут их к мемориалу павшим воинам? Ответы на эти и другие вопросы дадут герои "Истории нашей Победы".

Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел России:

"Проект "История нашей Победы" выходит в особый для всех нас год — год 80-летия Великой Победы. Эта дата отмечена в государственных календарях, но не только это делает её для нас священной. Она вплетена в личную память миллионов семей нашей страны. Эти истории мы помним и рассказываем друг другу, передавая из поколения в поколение. Именно поэтому проект "Ростелекома" является по-настоящему народным. Он позволяет услышать тех, чьи голоса редко звучат на экранах, но без кого не было бы Победы".

Кира Кирюхина, вице-президент по внешним коммуникациям "Ростелекома":

"Когда до празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне остаются считаные недели, важно ещё раз вспомнить, какую роль эти события сыграли в семье каждого из нас. "История нашей Победы" поможет это сделать. Новый выпуск кинопроекта "Потому что мы — семья" от "Ростелекома" — это 45-минутный документальный фильм, который объединил восемь городов, десять историй и тринадцать героев, рассказавших о Победе в своей семье".

Социальный проект "Потому что мы — семья" высоко оценили зрители и профессионалы. В 2024 году проект получил международную награду в сфере коммуникаций Eventiada и бизнес-премию "Большая рыба" от издания Sostav, а в марте 2025 года — Национальную премию "Наш вклад".

Первый и второй сезоны кинооткровений доступны в онлайн-кинотеатре Wink.ru бесплатно. Новый выпуск кинооткровений "История нашей Победы" также будет размещен в онлайн-кинотеатре Wink.ru.

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