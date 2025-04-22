В ближайшие дни в Самарской области сохранится летняя погода

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До конца рабочей недели в Самарской области сохранится преимущественно сухая и по-летнему теплая погода, передает Приволжское УГМС. Ближе к концу недели, с приближением у границам территории УГМС фронтальных разделов при повышенном температурном режиме, местами пройдут кратковременные грозовые дожди с порывистым ветром.