В Самарской области 20 апреля был побит полувековой рекорд по теплу

В воскресенье, 20 апреля, в восьми населенных пунктах Самарской области был перекрыт абсолютный максимум температуры воздуха.

В Челно-Вершинах и Серноводске настолько тепло 20 апреля было лишь в 1973 году. В Безенчуке, Тольятти, Кинель-Черкассах и АГЛОСе побиты рекорды 2012 года, в Ново-Девичьем — от 2013 года. А в Сызрани побиты рекорды от 20 апреля 2012 и 2024 года.

Самые высокие значения столбик термометра показал в Тольятти, Сызрани и Безенчуке — здесь воздух прогрелся до 27,1°С.