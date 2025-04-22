В Самаре с 28 по 30 апреля можно будет бесплатно провести анализ воды

Перед открытием дачного сезона с 28 по 30 апреля испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ" бесплатно проведет экспресс-анализ воды на жесткость и pH.
Акция "Чистая вода" стала традиционной и особенно понравилась самарским дачникам, отмечают в учреждении.
Прием воды на анализ будет осуществляться с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Для того чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно из стекла) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию на ул. Воронежской, 202.
Испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ" аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и пр.
По мнению специалистов испытательной лаборатории, перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям.
Последние комментарии
Что подорожало осмотр новой плиты колонки счётчика ???? Или глаза того кто смотреть будет ????
«Михаил Смирнов назвал сложности с получением данных о количестве проживающих в квартире…» Эти «сложности» не так уж и сложны. Есть два основных источника информации: подразделения МВД (т.н. «паспортные столы»), где есть база данных о прописанных гражданах. И есть выписки ЕГРН Росреестра, где есть данные о собственниках жилья. А также есть и ФНС, где каждый гражданин закодирован под своим ИНН. Предполагаю, что для Администрации области вполне возможно воспользоваться этими базами данных, чтобы выяснить искомую информацию. Далее определяем, сколько гражданин генерирует отходов. За основу возьмём т.н. «рациональные нормы потребления». Например, для пищевых продуктов они рекомендуются Минздравом. Выясняем, сколько желательно съесть куриных яиц в год. Переводим это количество в количество картонных/пенопластовых упаковок. И по сплющенным перед отправкой в контейнер упаковкам вычисляем объём этого отхода. Точно также и для бутилированной воды, и для сахара, для макарон, и так далее. Вроде бы просто. Или, всё-таки, сложно?
У родителей нет информации ввели ли карантин в школе или нет, завтра 3 урока. И сегодня тоже уроки были, вот всё что мы знаем. Кто-то кого-то обманывает.
Готовьте карманы, самарцы...
И? А те кто один живёт в трешке или двушке, но платит за тех, кто впятером живут в таких же условиях, это справедливо???