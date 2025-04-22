В Самаре с 28 по 30 апреля можно будет бесплатно провести анализ воды

Перед открытием дачного сезона с 28 по 30 апреля испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ" бесплатно проведет экспресс-анализ воды на жесткость и pH.

Акция "Чистая вода" стала традиционной и особенно понравилась самарским дачникам, отмечают в учреждении.

Прием воды на анализ будет осуществляться с 9:00 до 12:00 и с 13:00 до 15:00. Для того чтобы проверить воду из природного источника, необходимо налить в чистую емкость (желательно из стекла) не менее 1 литра воды и принести его в лабораторию на ул. Воронежской, 202.

Испытательная лаборатория ФБУ "Самарский ЦСМ" аккредитована на проведение исследований воды, включая водопроводную и из природных источников, а также дистиллированную и пр.

По мнению специалистов испытательной лаборатории, перед началом дачного сезона необходимо обязательно проверить питьевую воду хотя бы по двум показателям.