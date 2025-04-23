В СамГМУ стартовал проект "Школа главного врача: регион"

В Самарском государственном медицинском университете минздрава России (СамГМУ) стартовало обучение по программе подготовки главных врачей в рамках федерального проекта "Школа главного врача: регион". Самарская область стала одним из 10 пилотных регионов, выбранных для реализации проекта.

В рамках проекта в течение месяца 19 специалистов управленческого звена здравоохранения из Самарской области и республики Мордовия проходят повышение квалификации по основным направлениям работы практического здравоохранения. Для обучающихся организуют лекции и практические модули в формате экскурсий по ведущим медицинским организациям региона, где слушатели смогут ознакомиться с лучшими региональными практиками оргздрава.

В первый день для участников провели вводные лекционные занятия. На второй день гости посетили с экскурсией Клиники СамГМУ. Там они познакомились с работой структурных подразделений и первой в России цифровой операционной с установленной системой хирургической навигации Автоплан, разработанной в СамГМУ.

Проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию — директор ИПО СамГМУ Светлана Палевская отметила, что университет является одним из флагманов в части продвижения новых образовательных инициатив, поэтому был выбран в качестве базовой площадки для проведения проекта.

"Система здравоохранения Самарской области очень динамично развивается, это требует новых кадров, понимания тех реалий, в которых мы сегодня находимся, — говорит Светлана Палевская. — Поэтому для нас это очень интересный и значимый проект. Одна из его целей — показать нашим коллегам, в каких медицинских учреждениях сложились лучшие практики, чтобы они смогли использовать этот опыт у себя".

Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И Ерошевского, доцент кафедры глазных болезней ИПО СамГМУ Ольга Павлова отметила, что "Школа главного врача" — отличная возможность получить недостающие знания и освежить уже имеющиеся.

"Это необходимо, чтобы максимально качественно, быстро и продуктивно внедрить новый опыт в свою практическую деятельность, — говорит Ольга Павлова. — Все меняется, и нельзя отставать от процессов, которые происходят. Лично мне интересно управление качеством, постоянно меняющиеся нормативные документы и правовая база, опыт коллег из лучших медицинских учреждений. Взять что-то для себя будет очень интересно".

Проект "Школа главного врача" направлен на формирование кадрового резерва, системной подготовки управленцев для регионального здравоохранения, повышения уровня их образования и компетенций. Проект реализуется по поручению минздрава России.