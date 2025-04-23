В СамГМУ стартовал проект "Школа главного врача: регион"

В Самарском государственном медицинском университете минздрава России (СамГМУ) стартовало обучение по программе подготовки главных врачей в рамках федерального проекта "Школа главного врача: регион". Самарская область стала одним из 10 пилотных регионов, выбранных для реализации проекта.
В рамках проекта в течение месяца 19 специалистов управленческого звена здравоохранения из Самарской области и республики Мордовия проходят повышение квалификации по основным направлениям работы практического здравоохранения. Для обучающихся организуют лекции и практические модули в формате экскурсий по ведущим медицинским организациям региона, где слушатели смогут ознакомиться с лучшими региональными практиками оргздрава.
В первый день для участников провели вводные лекционные занятия. На второй день гости посетили с экскурсией Клиники СамГМУ. Там они познакомились с работой структурных подразделений и первой в России цифровой операционной с установленной системой хирургической навигации Автоплан, разработанной в СамГМУ.
Проректор по профессиональному образованию и межрегиональному взаимодействию — директор ИПО СамГМУ Светлана Палевская отметила, что университет является одним из флагманов в части продвижения новых образовательных инициатив, поэтому был выбран в качестве базовой площадки для проведения проекта.
"Система здравоохранения Самарской области очень динамично развивается, это требует новых кадров, понимания тех реалий, в которых мы сегодня находимся, — говорит Светлана Палевская. — Поэтому для нас это очень интересный и значимый проект. Одна из его целей — показать нашим коллегам, в каких медицинских учреждениях сложились лучшие практики, чтобы они смогли использовать этот опыт у себя".
Главный врач Самарской областной клинической офтальмологической больницы им. Т.И Ерошевского, доцент кафедры глазных болезней ИПО СамГМУ Ольга Павлова отметила, что "Школа главного врача" — отличная возможность получить недостающие знания и освежить уже имеющиеся.
"Это необходимо, чтобы максимально качественно, быстро и продуктивно внедрить новый опыт в свою практическую деятельность, — говорит Ольга Павлова. — Все меняется, и нельзя отставать от процессов, которые происходят. Лично мне интересно управление качеством, постоянно меняющиеся нормативные документы и правовая база, опыт коллег из лучших медицинских учреждений. Взять что-то для себя будет очень интересно".
Проект "Школа главного врача" направлен на формирование кадрового резерва, системной подготовки управленцев для регионального здравоохранения, повышения уровня их образования и компетенций. Проект реализуется по поручению минздрава России.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас