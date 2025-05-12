В ближайшие дни в Самарской области потеплеет до +23 градусов

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В Приволжском УГМС рассказали о погоде в Самарской области на 12 - 14 мая. По данным синоптиков, в регионе потеплеет, однако к среде ожидаются кратковременные дожди.