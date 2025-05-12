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ИИ помогает врачам: как цифровые ассистенты меняют медицину Каждый пятый житель Поволжья регулярно пополняет домашнюю аптечку лекарствами Ольга Осетрова: "Хоспис - не стационар, а философия всесторонней помощи" В регионе упала заболеваемость ОРВИ Национальный день донора: Воронеж поддержал акцию СоюзМаш и ФМБА

Здравоохранение Общество

ИИ помогает врачам: как цифровые ассистенты меняют медицину

САМАРА. 12 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заполнение карты пациента за 30 секунд — ИИ уменьшает нагрузку на врачей, снижает количество ошибок при заполнении документации и контролирует ее соответствие нормативным требованиям. Такой цифровой ассистент в ближайшее время может появиться в российских больницах и поликлиниках. Об этом рассказал Владимир Воскобоев, руководитель проектов направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), во время форума "Здравоохранение Урала".

"В настоящее время компании-разработчики создают новые продукты на базе ИИ, которые призваны решить актуальные проблемы отрасли. ИИ-платформы позволят автоматизировать заполнение медкарт с учетом клинических рекомендаций. Виртуальный помощник врача также в режиме онлайн сверит диагноз с действующей нормативной базой и врачебными базами знаний", — отметил Владимир Воскобоев.

Эта функциональность уже доступна на платформе "Цифровой ассистент врача", которую разрабатывает ИТ-холдинг Т1. На форуме были представлены ее текущие возможности. Один из ключевых модулей — "Смарт Протокол" — формирует протокол осмотра пациента по приказу Минздрава РФ № 834Н с точностью распознавания до 98%. Информация вносится голосом, а система понимает контекст беседы и транскрибирует аудио данные в текст, при этом модуль сам сформирует все необходимые поля протокола осмотра.

Модуль "МедГид" обеспечивает быстрый доступ к структурированной нормативной информации и клиническим рекомендациям — нужные сведения можно получить за несколько секунд, включая визуальные материалы и ссылки на первоисточники.

Для поддержки работы с медицинскими системами создан модуль TechCare, который автоматически формирует заявки в техническую поддержку и предоставляет инструкции по работе с ИТ-инфраструктурой.

Блок инструментов "ФОМС-контроль" автоматизирует аудит врачебной деятельности и проверку счетов на соответствие требованиям территориальных фондов медстрахования, что позволяет избежать штрафов за ошибки в документах.

Платформа интегрируется с медицинскими информационными системами и непрерывно обучается на основе обратной связи от врачей.

"Эксперты ИТ-холдинга Т1 традиционно участвуют в медицинских форумах, так как личное общение с представителями медицинского сообщества — прямыми пользователями системы дает возможность сформировать дорожную карту развития решений. Их внедрение становится новым стандартом для отрасли и меняет подход к организации медицинской помощи, делая ее более технологичной, быстрой и клиентоориентированной, и позволяет врачам больше времени уделять клинической работе", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.

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