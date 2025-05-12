ИИ помогает врачам: как цифровые ассистенты меняют медицину

Заполнение карты пациента за 30 секунд — ИИ уменьшает нагрузку на врачей, снижает количество ошибок при заполнении документации и контролирует ее соответствие нормативным требованиям. Такой цифровой ассистент в ближайшее время может появиться в российских больницах и поликлиниках. Об этом рассказал Владимир Воскобоев, руководитель проектов направления Т1 ИИ (входит в ИТ-холдинг Т1), во время форума "Здравоохранение Урала".
"В настоящее время компании-разработчики создают новые продукты на базе ИИ, которые призваны решить актуальные проблемы отрасли. ИИ-платформы позволят автоматизировать заполнение медкарт с учетом клинических рекомендаций. Виртуальный помощник врача также в режиме онлайн сверит диагноз с действующей нормативной базой и врачебными базами знаний", — отметил Владимир Воскобоев.
Эта функциональность уже доступна на платформе "Цифровой ассистент врача", которую разрабатывает ИТ-холдинг Т1. На форуме были представлены ее текущие возможности. Один из ключевых модулей — "Смарт Протокол" — формирует протокол осмотра пациента по приказу Минздрава РФ № 834Н с точностью распознавания до 98%. Информация вносится голосом, а система понимает контекст беседы и транскрибирует аудио данные в текст, при этом модуль сам сформирует все необходимые поля протокола осмотра.
Модуль "МедГид" обеспечивает быстрый доступ к структурированной нормативной информации и клиническим рекомендациям — нужные сведения можно получить за несколько секунд, включая визуальные материалы и ссылки на первоисточники.
Для поддержки работы с медицинскими системами создан модуль TechCare, который автоматически формирует заявки в техническую поддержку и предоставляет инструкции по работе с ИТ-инфраструктурой.
Блок инструментов "ФОМС-контроль" автоматизирует аудит врачебной деятельности и проверку счетов на соответствие требованиям территориальных фондов медстрахования, что позволяет избежать штрафов за ошибки в документах.
Платформа интегрируется с медицинскими информационными системами и непрерывно обучается на основе обратной связи от врачей.
"Эксперты ИТ-холдинга Т1 традиционно участвуют в медицинских форумах, так как личное общение с представителями медицинского сообщества — прямыми пользователями системы дает возможность сформировать дорожную карту развития решений. Их внедрение становится новым стандартом для отрасли и меняет подход к организации медицинской помощи, делая ее более технологичной, быстрой и клиентоориентированной, и позволяет врачам больше времени уделять клинической работе", — прокомментировал Сергей Голицын, руководитель направления Т1 ИИ.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас