У самарского ресторана нашли нарушения пожарной безопасности

В Самаре суд встал на сторону прокуратуры в споре с рестораном. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Заведение располагается на первом этаже многоэтажки. По данным Волга Ньюс, речь идет о ресторане "Едатека". На него в надзорное ведомство пожаловалась жительница дома.

Летом 2024 г. прокуратура пришла с проверкой и обнаружила, что в идущем от ресторана по фасаду воздуховоде вместо противопожарного материала использована самоклеящаяся фольгированная лента. Кроме того, на расстоянии менее метра от электродвигателя системы вентиляции для утепления трубы вентиляции применена вата. Использование этих горючих материалов, как считает надзорное ведомство, угрожает пожарной безопасности.

В связи с этим прокуратура Октябрьского района направила в суд иск к владельцу ресторана с требованием устранить нарушения. Суд с этим согласился.