В Самарской области построят новый онкологический корпус и хоспис

К 2030 году в Самарской области собираются построит несколько новых медучреждений. Планы обозначены правительство обозначило в программе социально-экономического развития региона.
В частности, на 2026–2029 годы власти назначили проектирование и строительство хирургического онкологического корпуса для Тольяттинской городской клинической больницы № 5 на бульваре Здоровья, 25. Также предпринята еще одна попытка организовать возведение детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы на ул. Воронежская, д. 11А. Сейчас на этапе подготовке находится новый проект. Стройка запланирована на 2026 год.
В Самаре собираются возвести и новое здание хосписа. К концу 2026 г. чиновники рассчитывают определиться с выбором и оформлением участка, в 2027–2029 годах — произвести проектирование и строительство объекта. Под детский хоспис планируют реконструировать здание на ул. 22 Партсъезда, 14а. Срок — конец 2026 года.
Также запланирована реконструкция стационара Самарской областной клинической больницы № 2 на ул. Чапаевской, 165 (к концу 2028 г.), Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой на пр. Карла Маркса, 165 (к концу 2029 г.), больничного комплекса центральной городской и районной больницы в пос. Варламово Сызранского района (к концу 2028 г.) и Камышлинской центральной районной больницы (к концу 2027 года).
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас