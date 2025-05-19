В Самарской области построят новый онкологический корпус и хоспис

К 2030 году в Самарской области собираются построит несколько новых медучреждений. Планы обозначены правительство обозначило в программе социально-экономического развития региона.

В частности, на 2026–2029 годы власти назначили проектирование и строительство хирургического онкологического корпуса для Тольяттинской городской клинической больницы № 5 на бульваре Здоровья, 25. Также предпринята еще одна попытка организовать возведение детского отделения № 5 Самарской психиатрической больницы на ул. Воронежская, д. 11А. Сейчас на этапе подготовке находится новый проект. Стройка запланирована на 2026 год.

Ольга Осетрова: "Хоспис - не стационар, а философия всесторонней помощи" Преодолеть нарастающую боль и страх неизбежности, противостоять отчаянию и душевному одиночеству, когда настиг страшный диагноз, пройти вместе с больным и его родными сложный путь неизлечимой болезни, сделать этот путь самым важным в жизни, помочь физически и духовно... Главный врач "Самарского хосписа" Ольга Осетрова в интервью Волга Ньюс рассказала о качествах, которыми надо обладать, чтобы не "выгорать" там, где требуется колоссальная душевная отдача, а также поделилась изменениями, произошедшими за годы работы хосписа.

В Самаре собираются возвести и новое здание хосписа. К концу 2026 г. чиновники рассчитывают определиться с выбором и оформлением участка, в 2027–2029 годах — произвести проектирование и строительство объекта. Под детский хоспис планируют реконструировать здание на ул. 22 Партсъезда, 14а. Срок — конец 2026 года.

Также запланирована реконструкция стационара Самарской областной клинической больницы № 2 на ул. Чапаевской, 165 (к концу 2028 г.), Самарской областной детской клинической больницы им. Н. Н. Ивановой на пр. Карла Маркса, 165 (к концу 2029 г.), больничного комплекса центральной городской и районной больницы в пос. Варламово Сызранского района (к концу 2028 г.) и Камышлинской центральной районной больницы (к концу 2027 года).