В Самаре в третий раз сорвано строительство детского отделения психбольницы №5

Детское отделение №5 Самарской психиатрической больницы на ул. Воронежской, 11а в Промышленном районе, которое входит в национальный проект России, рискует остаться в статусе долгостроя. Заказчик строительства - ГКУ СО "Управление капитального строительства" - погряз в судебных разбирательствах с подрядчиком, саму компанию признали банкротом.
По словам генерального директора ООО "СК "Факел" Юлии Черниковой, организация является уже третьим подрядчиком по строительству объекта. Первоначально работы были запланированы еще в 2008 году.
По данным ИАС Seldon.Basis, в 2011 г. договор на реконструкцию детского отделения психиатрической больницы был подписан с ООО "Зодиак", однако в конце 2012 г. министерство строительства Самарской области расторгло контракт. В 2014 г. за работы взялось ООО "СК Мосстрой". Но и силами этого подрядчика закончить начатое не удалось.
Третья попытка была предпринята в феврале 2022 г., когда ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" (УКС) заключило контракт с ООО "СК "Факел" на сумму 174,5 млн рублей. Работы затянулись из-за того, что компания не смогла получить положительное заключение госэкспертизы. Со слов Юлии Черниковой, проект был устаревшим и не соответствовал современным градостроительным нормам. Тогда подрядчик подготовил новый проект, но подать на госэкспертизу не успел — заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за просрочки выполнения обязательств.
В конце 2023 г. работы на объекте прекратились. По оценке гендиректора СК "Факел", стадия готовности объекта составляла 80%.
В 2024 г. ГКУ "УКС" развернуло кампанию против подрядчика. Управление капстроительства взыскивает 101,5 млн руб. неотработанного аванса вместе со штрафами и неустойками, требовало внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков (арбитражный суд вслед за антимонопольным органом отказал в этом), взыскало с ПАО "Промсвязьбанк" банковскую гарантию по контракту с "Факелом".
В конце 2024 г. ООО "СК "Факел" было признано банкротом. В компании открыта процедура наблюдения. Юлия Черникова уверена, что организация могла закончить работы и сдать детское отделение в случае мирного урегулирования вопросов.
Напомним, СК "Факел" также исполнял госконтракт по нацпроекту при строительстве лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка". Здесь КГУ "УКС" также расторгло договор по соглашению сторон и сейчас требует от "Факела" устранения недостатков по гарантии.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас