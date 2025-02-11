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Здравоохранение Общество

В Самаре в третий раз сорвано строительство детского отделения психбольницы №5

САМАРА. 11 ФЕВРАЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Детское отделение №5 Самарской психиатрической больницы на ул. Воронежской, 11а в Промышленном районе, которое входит в национальный проект России, рискует остаться в статусе долгостроя. Заказчик строительства - ГКУ СО "Управление капитального строительства" - погряз в судебных разбирательствах с подрядчиком, саму компанию признали банкротом.

Фото: https://psycho.mz63.ru/

По словам генерального директора ООО "СК "Факел" Юлии Черниковой, организация является уже третьим подрядчиком по строительству объекта. Первоначально работы были запланированы еще в 2008 году.

По данным ИАС Seldon.Basis, в 2011 г. договор на реконструкцию детского отделения психиатрической больницы был подписан с ООО "Зодиак", однако в конце 2012 г. министерство строительства Самарской области расторгло контракт. В 2014 г. за работы взялось ООО "СК Мосстрой". Но и силами этого подрядчика закончить начатое не удалось.

Третья попытка была предпринята в феврале 2022 г., когда ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" (УКС) заключило контракт с ООО "СК "Факел" на сумму 174,5 млн рублей. Работы затянулись из-за того, что компания не смогла получить положительное заключение госэкспертизы. Со слов Юлии Черниковой, проект был устаревшим и не соответствовал современным градостроительным нормам. Тогда подрядчик подготовил новый проект, но подать на госэкспертизу не успел — заказчик расторг договор в одностороннем порядке из-за просрочки выполнения обязательств.

В конце 2023 г. работы на объекте прекратились. По оценке гендиректора СК "Факел", стадия готовности объекта составляла 80%.

В 2024 г. ГКУ "УКС" развернуло кампанию против подрядчика. Управление капстроительства взыскивает 101,5 млн руб. неотработанного аванса вместе со штрафами и неустойками, требовало внести компанию в реестр недобросовестных поставщиков (арбитражный суд вслед за антимонопольным органом отказал в этом), взыскало с ПАО "Промсвязьбанк" банковскую гарантию по контракту с "Факелом". 

В конце 2024 г. ООО "СК "Факел" было признано банкротом. В компании открыта процедура наблюдения. Юлия Черникова уверена, что организация могла закончить работы и сдать детское отделение в случае мирного урегулирования вопросов.

Напомним, СК "Факел" также исполнял госконтракт по нацпроекту при строительстве лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка". Здесь КГУ "УКС" также расторгло договор по соглашению сторон и сейчас требует от "Факела" устранения недостатков по гарантии.

Губернатор Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС заявил, что в Самаре хотят отказаться от развития метро из-за его малой загруженности и "обрывочности". Портал "Волга Ньюс" решил выяснить, что думают о перспективах развития метро жители Самары.

Куда, по вашему мнению, необходимо вести новые линии метро?

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