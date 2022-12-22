Прокуратура: подрядчики нарушают сроки ремонта трассы в УСЦ "Чайка"

Прокуратура Волжского района Самарской области при проверке обнаружила нарушение сроков исполнения госконтракта по нацпроекту при строительстве лыжероллерной трассы для учебно-спортивного центра "Чайка".

Ранее региональное управление капитального строительства заключило с ООО "Стройсервис" и ООО "СК Факел" госконтракты на ремонт на общую сумму более 400 млн руб. Срок окончания контрактов — 31 декабря 2022 года.

Во время прокурорской проверки выяснилось, что дополнительное соглашение к контракту от 3 февраля 2021 г. продлило срок работ на месяц. При этом по состоянию на 6 декабря 2022 г. не были завершены: подготовительные работы (валка деревьев), вертикальная планировка и земляные работы, общестроительные работы лыжероллерной трассы, а также благоустройство.

В результате прокуратура внесла представление директору ГКУ СО "УКС". Руководителям подрядных организаций ООО "Стройсервис" и ООО "СК Факел" объявили предостережения о недопустимости нарушения закона.