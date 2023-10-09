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Строительство Строительство и недвижимость

В Самаре планируют создать детский хоспис на ул. XXII Партсъезда

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ГКУ Самарской области "Управление капитального строительства" подыскивает подрядчика, который выполнит проектно-изыскательские работы на реконструкцию здания по ул. XXII Партсъезда, 14 а в Самаре. Здесь планируют создать детский хоспис.

Начальная цена контракта составляет 13,7 млн рублей. Средства выделят из областной казны.

Победитель торгов определится после 10 октября. Контракт на проектирование рассчитан до 31 декабря 2024 года.

Основанием для проектирования и реконструкции стал протокол совещания от 25 января 2022 года, на котором рассматривалась организация детского хосписа на территории региона.

Общая площадь здания под реконструкцию составляет 1954 кв метра, этажность - 3 этажа (в том числе, подземный), мощность - 10 койкомест.

Согласно техзаданию, предполагаемая стоимость строительства хосписа составляет 108,25 млн рублей.

По словам местных жителей, в советское время в двухэтажном здании по этому адресу находился детский сад, а сейчас функционирует охраняемая организация.

Пока торги приостановлены по жалобе ООО "Геопроект", зарегистрированном в г. Сосновый Бор (Ленинградская область). Компания усмотрела в документах нарушения "Закона о контрактной системе".

"Указав в закупочной документации требование о предоставлении фотоматериалов прилегающий территории не менее 10 фотографий, заказчик существенно ограничил количество участников данной закупки и потенциальных исполнителей, обладающих достаточными профессиональными навыками и материальной базой для выполнения проектно-изыскательских работ по объекту закупки, но не имеющих на момент подачи заявок физической возможности возможность сделать фотографии прилегающей территории. При том, что выполнение фотографий прилегающей территории никак не может, по нашему мнению, являться оценочным показателем заявки на выполнение проектно-изыскательских работ". - прокомментировали в жалобе представители ООО "Геопроект". - В закупочной документации Заказчиком не представлены графические материалы, поэтажные планы реконструируемого здания, расположенного по адресу: г. Самара, Советский район, ул. 22 Партсъезда, 14 а, в отношении которого требуется выполнить проектно-изыскательские работы. В связи с этим невозможно выполнить 3D-модель и поэтажную схему функционального зонирования, как это требует Заказчик в заявке на участие в конкурсе".

Как пояснили в компании "Геопроект", они обратились к заказчику с просьбой предоставить планы БТИ (для разработки поэтажных схем функционального зонирования и 3D модели) или иную документацию, демонстрирующую архитектурно-планировочные решения объекта, однако получили отрицательный ответ с пояснением, что это "не представляется возможным".

Компания попросила комиссию УФАС провести внеплановую проверку размещения закупки, а также выдать заказчику предписание об устранении нарушений.

 

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