Названы адреса строительства новых поликлиник в Самаре и области

Правительство Самарской области утвердило основные направления деятельности по реализации программы социально-экономического развития региона до 2029 года. Среди прочего в документе обозначены планы по строительству новых поликлиник.
Несколько таких объектов собираются возвести в Самаре. В конце года планируется приступить к проектированию детской поликлиники на ул. Запорожской, 26 на 500 посещений в смену. Саму стройку чиновники рассчитывают осуществить в 2026–2028 годах.
Также новую поликлинику планируется построить в Железнодорожном районе — в границах ул. Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского). По этому объекту еще предстоит произвести оформление земельного участка. Процедура стартует в декабре 2025 года. Проектирование и строительство власти рассчитывают осуществить в период с 2026 по 2029 год.
Помимо этого, к концу 2029 г. запланировано строительство детских поликлиник в Промышленном районе и на ул. Самарской, 137 (пристрой № 2). А здание поликлиники Самарской областной клинической больницы № 2 на ул. Льва Толстого, 59 в 2026 г. ждет реконструкция.
В Южном городе планируется построить детскую поликлинику. По этому объекту также потребуется оформление земельного участка и разработка проекта. Саму стройку власти рассчитывают произвести в 2027–2029 годах.
Еще одна новая поликлиника появится на ул. Мира, 159 в с. Подстепки Ставропольского района. Проект уже готов. Стройку планируют начать в августе 2025 года. Открыть медучреждение рассчитывают в конце 2026 года.
В 2026-2028 гг. планируется построить поликлинику на Ульяновском шоссе, 2 в Сызрани.
Последние комментарии
Доктор медицинских наук Беджанян назвал упражнения против рака...- "Две шаги налево, две шаги направо"?...- Нет. Беджанян советует выполнять растяжку, аэробные упражнения и занятия с собственным весом...- И что будет?...- Снизится уровень половых гормонов и инсулина в крови...- И что?...- Ну, типа, предполагают, что это может укрепить иммунитет, улучшить метаболизм и избавить от лишних килограмм...- А что такое "иммунитет"?...- Ну, типа, это защитный механизм организма по борьбе со всякой заразой...- И что в него входит?...- Гланды...- А ещё?...- Щитовидная железа...- А ещё?...- Макрофаги...- А ещё?...- Лейкоциты...- А ещё?...- Иммунные тела...- А зачем они?...- Уничтожать вирусы...- А что они делают?...- Портят геном клеток...- И что?...- Клетка становится раковой...- И что?...- Заражаются и другие, так растёт опухоль...- А почему?...- Слаб защитный механизм самой клетки...- А почему?...- Шлаки и токсины мешают...- Почему?...- Клетка не резиновая! Пока шлаки не выйдут - питательные вещества не войдут в неё!...- И что?...- Клетке не хватает энергии на отпор - её частота приближается к частоте вируса...- А, если ей хватает энергии?...- Тогда её частота гораздо выше частоты вируса- он к ней даже не приблизится!...- А, если рискнёт?...- Тогда она сразит его наповал!...- Ну и как же растяжка и аэробные упражнения помогут отбить атаку вирусов?...- Ну, типа, учёные работают над этим...- А человеку что пока делать?...- И что же делать?....- Поголодать насухо неделю, не меньше, без воды и без еды...- И что будет?...- Избавившись от шлаков и токсинов, организм наводит порядок - восстанавливаются основные функции клеток- обмен веществ и далее со всеми остановками...- Спасение утопающих - дело рук самих утопающих...
сейчас в стоматологии все космических денег стоит. где столько взять то
Необходима вакцинация после болезни (более 6 месяцев), врач говорит - только спутник-лайт. Но в Самаре этой вакцины нигде давно нет. Может кто-то даст ответ почему? И кто за это отвечает? Еще немного, и я стану "антиваксером".
Пусть прививается , кто ее держит !
ужас