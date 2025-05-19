Названы адреса строительства новых поликлиник в Самаре и области

Правительство Самарской области утвердило основные направления деятельности по реализации программы социально-экономического развития региона до 2029 года. Среди прочего в документе обозначены планы по строительству новых поликлиник.

Несколько таких объектов собираются возвести в Самаре. В конце года планируется приступить к проектированию детской поликлиники на ул. Запорожской, 26 на 500 посещений в смену. Саму стройку чиновники рассчитывают осуществить в 2026–2028 годах.

Также новую поликлинику планируется построить в Железнодорожном районе — в границах ул. Дачной, пр. Карла Маркса, Киевской, Сакко и Ванцетти (новое направление улицы Тухачевского). По этому объекту еще предстоит произвести оформление земельного участка. Процедура стартует в декабре 2025 года. Проектирование и строительство власти рассчитывают осуществить в период с 2026 по 2029 год.

Помимо этого, к концу 2029 г. запланировано строительство детских поликлиник в Промышленном районе и на ул. Самарской, 137 (пристрой № 2). А здание поликлиники Самарской областной клинической больницы № 2 на ул. Льва Толстого, 59 в 2026 г. ждет реконструкция.

В Южном городе планируется построить детскую поликлинику. По этому объекту также потребуется оформление земельного участка и разработка проекта. Саму стройку власти рассчитывают произвести в 2027–2029 годах.

Еще одна новая поликлиника появится на ул. Мира, 159 в с. Подстепки Ставропольского района. Проект уже готов. Стройку планируют начать в августе 2025 года. Открыть медучреждение рассчитывают в конце 2026 года.

В 2026-2028 гг. планируется построить поликлинику на Ульяновском шоссе, 2 в Сызрани.