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Культура

В Самарском театре оперы и балета пройдет бал эпохи Екатерины Великой

САМАРА. 23 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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26 мая в Самарском академическом театре оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича пройдет юбилейный ХХ Самарский инклюзивный "Бал золотого века". Его тематикой станет "век просвещения" — эпоха правления Екатерины II Великой: по сценарию, посмотреть на бал и поддержать его участников прибудет сама императрица со своей свитой.

Танцующие пары представят на суд высоких гостей целый ряд бальных танцев дореволюционной России, которые адаптированы для совместного исполнения людьми с различными ограничениями здоровья и без.

"При выборе названия и темы бала мы опирались на стратегию дальнейшего развития инклюзивного бального движения в регионе и востребованные сейчас концепции культурных событий, помогающие решать актуальные задачи нравственного, патриотического и духовного развития общества, — рассказывает директор АНО "Лаборатория современной культуры" Виктор Тимаков. — Грядущий бал посвящен периоду правления императрицы Российской империи Екатерины II Великой, который ознаменовался расцветом искусства, литературы и науки, а также стал символом просвещенного абсолютизма и реформ, кардинально изменивших облик России. Эта тема не только актуальна, но и глубоко символична, отражает богатство культурного наследия нашей страны и её исторические достижения. Бал, посвященный эпохе Екатерины Великой, станет уникальным событием, объединяющим историю, культуру и современность".

Всем желающим стать зрителями инклюзивного бала в социальных сетях будет доступна трансляция события. Дресс-код предписывает дамам приходить в платьях полной длины с пышными многослойными юбками и кринолинами, с добавлением кружева, вышивки и другого декора. Кавалеры же будут танцевать в классических костюмах или фраках.

Бал пройдет при поддержке министерства культуры Самарской области.

Мероприятие начнется в 18:00. Участие в нем бесплатное по обязательной предварительной регистрации (ссылка: https://clck.ru/3JwMTW).

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