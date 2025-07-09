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Футбол Спорт

"Крылья Советов" подписали Алексея Сутормина и Никиту Кокарева

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Крылья Советов" подписали контракты с полузащитником Алексеем Суторминым и вратарем Никитой Кокаревым.

Фото: предоставлено пресс-службой ФК "Крылья Советов"

Соглашение 31-летнего полузащитника с клубом рассчитано на один год.

На профессиональном уровне выступал за "Строгино", "Волгарь", "Оренбург", "Рубин", "Сочи", "Зенит" и "Ростов". Сутормин — четырехкратный чемпион России и обладатель Кубка страны в составе "сине‑бело‑голубых".

Прошлый сезон он провел в аренде в "Ростове", где сыграл 33 матча, забил 2 гола, отдал 1 результативную передачу и помог команде дойти до финала Кубка России. В 2016 г. в составе молодежной сборной России стал победителем Кубка Содружества, приняв участие в четырех матчах турнира и отметившись голом в финале. Также вызывался в национальную сборную России.

22-летний вратарь Никита Кокарев подписал трехлетний контракт с "Крыльями Советов".

Кокарев — воспитанник академии "Краснодара". Прошел путь от юношеских до молодежных команд клуба, затем отправился в аренду в волгоградский "Ротор". Летом 2023 года перешел в тульский "Арсенал", а перед стартом сезона 2024/25 пополнил состав "Химок".

В минувшем сезоне Никита провел 25 матчей, шесть из которых отыграл "на ноль" и дважды отразил пенальти.

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