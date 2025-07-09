СМИ: "Крылья Советов" рассматривают защитника Габи Кики

Защитник "Актобе" Габи Кики планирует перейти в "Крылья Советов". О ходе переговоров рассказал его агент изданию "Спорт-Экспресс".

"Переговоры однозначно ведутся. Кики очень опытный футболист. Сейчас мы в еврокубках. Для "Актобе" это очень важный игрок. Но у него есть действующий контракт с "Актобе" и договоренности с клубом.

Сейчас Кики должен им помочь в матче с "Легией" и после этого, думаю, все будет ясно, все решится. Но интерес однозначно есть. Все должно получиться. Сам футболист тоже заинтересован в переходе в "Крылья", — сказал агент.

В прошлом сезоне 30-летний Кики провел за "Актобе" 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.