СМИ: "Крылья Советов" рассматривают защитника Габи Кики

Защитник "Актобе" Габи Кики планирует перейти в "Крылья Советов". О ходе переговоров рассказал его агент изданию "Спорт-Экспресс".
"Переговоры однозначно ведутся. Кики очень опытный футболист. Сейчас мы в еврокубках. Для "Актобе" это очень важный игрок. Но у него есть действующий контракт с "Актобе" и договоренности с клубом.
Сейчас Кики должен им помочь в матче с "Легией" и после этого, думаю, все будет ясно, все решится. Но интерес однозначно есть. Все должно получиться. Сам футболист тоже заинтересован в переходе в "Крылья", — сказал агент.
В прошлом сезоне 30-летний Кики провел за "Актобе" 12 матчей во всех турнирах и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 700 тысяч евро.
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.