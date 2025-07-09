"Крылья Советов" арендовали защитника "Динамо" Ивана Лепского

Защитник Иван Лепский продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Самарский клуб и "Динамо" достигли соглашения об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.
Спортсмен является воспитанником академии "Динамо". С 2022 г. он выступал за "Динамо-2", с которым стал победителем группы 2 "Дивизиона Б" Второй лиги.
В сентябре 2023 г. Лепский дебютировал в Российской Премьер-Лиге и с тех пор провел 10 матчей за основную команду "Динамо", отметившись голом и результативной передачей. В активе 20-летнего защитника также один гол в трех встречах за молодежную сборную России.
Вторую часть сезона 2024/25 Иван провел в аренде в саратовском "Соколе", где сыграл 12 матчей в Первой лиге.
Последние комментарии
Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.