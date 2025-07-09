"Крылья Советов" арендовали защитника "Динамо" Ивана Лепского

Защитник Иван Лепский продолжит карьеру в "Крыльях Советов". Самарский клуб и "Динамо" достигли соглашения об аренде футболиста до конца сезона 2025/26.

Спортсмен является воспитанником академии "Динамо". С 2022 г. он выступал за "Динамо-2", с которым стал победителем группы 2 "Дивизиона Б" Второй лиги.

В сентябре 2023 г. Лепский дебютировал в Российской Премьер-Лиге и с тех пор провел 10 матчей за основную команду "Динамо", отметившись голом и результативной передачей. В активе 20-летнего защитника также один гол в трех встречах за молодежную сборную России.

Вторую часть сезона 2024/25 Иван провел в аренде в саратовском "Соколе", где сыграл 12 матчей в Первой лиге.