"Крылья Советов" сыграли с "Акроном" вничью — 1:1

В стартовом туре Мир РПЛ "Крылья Советов" в гостевом матче на "Солидарность Самара Арене" вничью сыграли с тольяттинским "Акроном", сообщает пресс-служба клуба.

Счет в матче открыли хозяева поля в компенсированное к первому тайму время, отличился Ионуц Неделчару. На перерыв команды ушли при счете 1:0. На 56 минуте встречи самарцы сравняли счет. Фернандо Костанца в подкате перехватил мяч направив его на Вадима Ракова, который красивым ударом отправил мяч в сетку ворот "Акрона".

В составе "Крыльев" дебютировали Иван Лепский, Алексей Сутормин, Вадим Раков и вышедший на замену Джимми Марин. Впервые в стартовом составе в матче чемпионата вышел Иван Бобер.

В следующем матче "Крылья Советов" на "Солидарность Самара Арене" принимают "Пари НН". Игра второго тура Мир РПЛ состоится в пятницу, 25 июля, в 20:00.