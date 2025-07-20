Бразильский клуб предложил "Крыльям Советов" арендовать нападающего Уоллеса Яна

Бразильский ФК "Фламенго" предлагает "Крыльям Советов" аренду форварда Уоллеса Яна с правом выкупа, сообщает sport24.ru.

Идут продвинутые переговоры.

20-летний Уоллес Ян дебютировал за взрослую команду "Фламенго" в прошлом сезоне. Также в июне 2024 г. Уоллес Ян был вызван в сборную Бразилии (до 20 лет).