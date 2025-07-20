Бразильский клуб предложил "Крыльям Советов" арендовать нападающего Уоллеса Яна

Бразильский ФК "Фламенго" предлагает "Крыльям Советов" аренду форварда Уоллеса Яна с правом выкупа, сообщает sport24.ru.
Идут продвинутые переговоры.
20-летний Уоллес Ян дебютировал за взрослую команду "Фламенго" в прошлом сезоне. Также в июне 2024 г. Уоллес Ян был вызван в сборную Бразилии (до 20 лет).
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Самаре это не интересно.
Да всё равно с кем сыграет,такие клубы не нужны,болельщиков нет,истории нет,стадиона нет,базы нет,короче просто игрушка для бизнесмена.
Вот по барабану где Акрон проведёт сборы, всё равно выльтят в фнл.
Вы про пиво серьёзно? Попробуйте действительно хорошее и не задавайте глупых вопросов.
Дорогущий стадион должен работать по назначению. И хорошо, что на нём будет в 2 раза больше игр. А то, что у нас Самара и Тольятти никак не связаны быстрым транспортом, это вопрос к бывшим и будущим губернаторам.